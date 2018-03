AMPLIAR Maggio defendió a varios represores

14/03/2018 - Sesión

En medio de fuertes críticas, la Legislatura resolverá designación de Maggio como juez

Organismos de Derechos Humanos reclamaron ayer la designación debido a que el letrado defendió a numerosos genocidas. La oposición votará unida en contra.

El tema será debatido y tratado durante la reunión parlamentaria convocada para este jueves, a las 8.30. De contar con los votos suficientes el abogado Facundo Maggio se convertiría en magistrado, a pesar de su desempeño como legista particular,defendiendo represores en diversos juicios de lesa humanidad.

En este marco, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), integrada por diferentes organizaciones que bregan por la “Memoria, Verdad y Justicia”, volvió a presentar este miércoles un pedido de impugnación de la candidatura del abogado Facundo Maggio para ocupar el cargo de juez de Instrucción de IIª Nominación, elevado por el gobernador Juan Manzur y que sería ratificado mañana por la Legislatura, por entender que el letrado carece de habilidad moral para ejercer el cargo.

Según el escrito que ingresó esta mañana al parlamento tucumano, Maggio “exhibe una total ausencia de idoneidad moral” y “su actuación no se compadece con los estándares mínimos que cabe exigir de un magistrado en un Estado Social y Democrático”.

La objeción de los organismos de Derechos Humanos tiene sustento en las múltiples defensas técnicas que ejerció Maggio en representación de personas imputadas, y algunas de ellas condenadas, por delitos de Lesa Humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Tal es el caso de Carlos Trucco, Miguel Ángel “Chuchuy” Linares, Camilo Orce, Enrique Benjamín Bonificio, Ernesto Alais y Cayetano Fiorini.

En este sentido, cuestionan, no la representación de genocidas, sino su actuación durante los procesos, la cual aseguran no se limitó a la mera defensa técnica sino que “se ha extendido a la reivindicación acrítica de la represión”, propició una “revictimización persistente” de las víctimas y los testigos y una “generalizada apología del terrorismo de Estado”.

En simultáneo a la presentación, desde la APDH intentaron reunirse con el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, para exigirle que dé marcha atrás con lo que parece ser una decisión tomada. Según aclaró la titular de Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, Sara Mrad, no solamente no recibieron respuesta alguna, sino que fueron echados del edificio de calle Muñecas 951. “Hemos estado intentando hablar con el presidente de la Cámara y no nos quiere recibir. Nos han echado de la Legislatura. En la casa del pueblo nosotros no podemos estar, hemos sido rechazados por los legisladores”, manifestó Mrad, en diálogo con Primerafuente.

Oposición votará en contra

En sintonía con las múltiples presentaciones en contra de Maggio realizadas por las organizaciones de Derechos Humanos, los legisladores de la UCR, el PRO y el Peronismo por el Bicentenario, bloques opositores a la gestión de Juan Manzur, manifestaron su rechazo a que el letrado, que fuera defensor de varios imputados por delitos de lesa humanidad, ocupe un cargo en el Poder Judicial.