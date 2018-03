AMPLIAR La clase media chilena con aspiraciones

14/03/2018

El 74% de la población chilena es de estrato medio-bajo

El 74% de la población chilena pertenece al estrato socioeconómico bajo, de acuerdo a una nueva metodología de clasificación de la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM).

La nueva categorización no solo incluye los ingresos, sino también variables como automóvil, plan de salud, de celular, tarjeta de crédito. De acuerdo a la segmentación repartida en siete estratos, en el Grupo E -los más pobres- clasifica el 13 por ciento de la población, del cual el 7% vive en el Gran Santiago. El ingreso familiar de estos hogares es el equivalente a 540 dólares. El 54% no va más allá de la enseñanza básica; se desempeñan en oficios sin requisito de educación formal. El 95% se atiende gratis en el servicio público del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El 5% cuenta con una tarjeta de crédito bancaria; el 14% posee un vehículo y el 92% tiene celular. Al Grupo D -correspondiente también al estrato bajo- pertenece el 37 por ciento de la población (el mayoritario) y tiene un ingreso familiar de 936 dólares. La mayoría llega a la enseñanza media, pero no va más allá. Se desempeña también en oficios sin requisito de educación formal, principalmente operadores y vendedores. Se atiende en Fonasa, gratis. El 10% tiene tarjeta bancaria; un 22% cuenta con un vehículo y el 91%, celular.

En el grupo C3 se ubica la clase media baja, cuyo ingreso familiar no supera los 1.498 dólares. El 53% completa la enseñanza media y un 27% va más allá, a nivel técnico principalmente. El 70% trabaja en oficios que no requieren educación formal y el 30% accede a empleos que sí lo requieren.

El 76% se atiende en Fonasa, gratuitamente. El 24& tiene tarjeta bancaria, un vehículo, y el 95% cuenta con celular.

Al Grupo C2, clase media tradicional, pertenece el 12% de la población. Cuenta con un ingreso familiar de 2.260 dólares, son mayormente profesionales técnicos y un 26% universitarios.

Acceden a trabajos que requiere educación formal; se atienden en Fonasa (56%) e Isapre (sistema de salud privado); eñ 41% tiene tarjeta crédito bancaria; vehículo (44), y celular (98). En el C1b, está la clase media aspiracional (6%) que tiene un ingreso familiar de 3.310 dólares. E su mayoría profesionales universitarios (71); trabajan en oficios que requieren educación formal, 56% como directivos y profesionales de nivel alto. La mitad se atiende en Isapre; tienen tarjeta bancaria (60), automóvil (49) y celular (98).

En el C1a se ubica la clase media acomodada, cuyo ingreso familiar es 4.565 dólares. Son profesionales universitarios (95), unos pocos con post grados (13%). El 92% son directivos y profesionales de alto nivel; el 76% se atiende en Isapre; uel 77% posee tarjeta bancaria y el 100% posee celular. En el Grupo AB, los ricos, pertenece el 1% y su ingreso familiar promedio se ubica en 10.700 dólares; son profesionales universitarios, buena parte con post grado (39%). Son directivos y profesionales de alto nivel; el 89% se atiende bajo el sistema privado de Isapre; el 92% tiene tarjeta bancaria; el 78% posee vehículo particular y todos cuentan con celular.