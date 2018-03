11/03/2018 - Caputo en el Paraíso

Una offshore reconoció que el ministro de Finanzas era su dueño

Noctua Partners, la gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami, confirmó ante las autoridades de ese país que el ministro de Finanzas Luis Caputo fue dueño de esa firma.

Si bien el ministro de Finanzas Luis Caputo lo niega, la empresa Noctua Partners informó al gobierno de Estados Unidos -según revelaciones de los diarios La Nación y Perfil- que el primo del mejor amigo del presidente fue uno de los dueños de ese fondo offshore hasta noviembre de 2015.

“Nuestro principal dueño es Noctua Partners II LP, una sociedad registrada en las islas Caimán, e, indirectamente, Martín Guyot y Luis Caputo. La principal dueña de nuestra afiliada Noctua Assets Management LLC es Noctua Partners I LP, una sociedad de Caimán e, indirectamente, Guyot y Caputo", reza la declaración que confirma el vínculo del ministro de Finanzas con la offshore radicada en Miami.

Luis Caputo había quedado expuesto luego de que la megafiltración conocida como los Paradise Papers diera a conocer que había manejado los fondos Alto Global, inscriptos en las Islas Caimán, y Noctua, con sede en Delawere y Miami, datos que omitió mencionar en sus declaraciones juradas y que ahora la misma Noctua ratificó. La confirmación de la administradora figura en un catálogo donde promocionaba sus inversiones y que fue entregado a las autoridades de ese país. El ministro no incluyó esa información en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción cuando asumió como funcionario en diciembre de 2015 y en la de 2016.

Caputo, primo de Nicolás Caputo, amigo, contratista y miembro directo de la “mesa chica” del presidente Mauricio Macri, no sólo le ocultó en su momento esa información al Estado, sino también, posteriormente, negó todo ante la consulta del equipo argentino de periodistas que investiga los Paradise Papers, en noviembre de 2017, y ante el diario alemán Süddeutsche Zeitung. En ese entonces declaró que era "solo un administrador" que asesoraba al fondo en las inversiones de posibles clientes. "No tuve ninguna injerencia accionaria hasta donde yo sé. Tampoco es importante porque es una sociedad que no vale nada en sí, es un fondo, y vale en la medida de la cartera que maneja", aseguró.

“Lo recontra banco. No tengo dudas de su integridad y de su capacidad. Jugaba la Champions League, no jugaba en la B. Y dejó todo para venir a jugársela por su país”, lo había defendido sin titubear Marcos Peña cuando salieron a la luz los vínculos del ministro con las offshore. El apoyo del Jefe de Gabinete se dio en el contexto del escándalo y la renuncia, en febrero de este año, del subsecretario general de la presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien ocultó más de un millón de dólares en una cuenta en Andorra. Hoy Caputo está denunciado, entre otras cosas, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y lavado de activos.