09/03/2018 - #MarParaBolivia

Inédito e histórico "banderazo" mostrará unidad de bolivianos en torno a la demanda marítima

Una movilización ciudadana nunca antes vista mostrará hoy la unidad de todos los bolivianos en torno a la centenaria demanda marítima impetrada en 2013 contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, cuando al menos 100.000 personas extiendan una gigantesca bandera de la reivindicación oceánica de más de 200 kilómetros en la carretera entre La Paz y Oruro.

Detalles.

La idea fue lanzada el 14 de febrero por el presidente Evo Morales, para acompañar de forma simbólica la presentación de los alegatos orales de la demanda marítima en la CIJ, previstos entre el 19 y 28 de marzo, con un barrunto inicial de enarbolar una bandera de 70 kilómetros, cálculo que fue prácticamente triplicado por la adhesión de todos los sectores de la ciudadanía.

Niños escolares, adolescentes, trabajadores, mineros, obreros, campesinos, profesionales, gremiales, entidades del Estado, de las gobernaciones y de los municipios, se apresuraron en comprometer banderas de distintos tamaños que serán alineadas en un acto final que se iniciará en la madrugada del sábado en la población de La Apacheta, cercana a La Paz, hacia la ciudad de Oruro, distante a 210 kilómetros.

"Este histórico evento boliviano pretende mostrar al mundo no solamente la capacidad de tender una bandera de alrededor de 200 kilómetros de extensión, sino que esta actividad tiene como objetivo también que el mundo conozca la causa marítima boliviana, conozca de este hecho injusto, este hecho que nos ha llevado a vivir en el enclaustramiento muy doloroso para Bolivia, que ocasiona no solamente daño económico, no solamente es un asunto económico, es un asunto de historia, un asunto de sentimiento", puntualizó la ministra de Comunicación, Gisela López, en frases que resumen el sentimiento de los bolivianos.

"Entonces si el mundo va a conocer nuestra causa seguramente se va a solidarizar también con nosotros y eso es muy valioso para los pueblos", complementó.

En abril de 2013, fundada en promesas de Estado desde 1920, La Paz llevó a Santiago a un juicio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que las autoridades chilenas se avengan a un diálogo de buena fe y efecto vinculante que reditúe, finalmente, la salida propia al mar que Bolivia perdió en 1879 cuando, después de invadir su entonces puerto de Antofagasta, Chile adicionó a su soberanía 400 km lineales de costa y 120.000 km2 de territorios bolivianos en los márgenes del Pacífico.

El presidente Evo Morales, principal impulsor de la demanda en La Haya, diseñó una estrategia plasmada en más de una decena de promesas de Estado formuladas sistemáticamente durante el siglo XX y parte del XXI por el gobierno de Chile para restituir a Bolivia una calidad marítima.

El juicio ingresará el 19 de marzo en la recta final con los alegatos orales y se estima que en al menos 6 meses la CIJ emita el fallo final.

Según fuentes oficiales, todos los bolivianos sin excepción, los que viven en el país y los que radican en el exterior, acompañarán el "banderazo", en un momento importante y crucial para los bolivianos.

Bolivia tiene más de 80 representaciones diplomáticas en todo el mundo, entre embajadas, consulados generales, consulados, viceconsulados y secciones consulares, que anunciaron una vigilia para sumarse a la movilización ciudadana.

"Estamos unidos por el mar, estamos unidos por el corazón y el sentimiento, por el anhelo que para Bolivia constituye algo fundamental", señaló el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, que formará parte de la delegación boliviana en La Haya.

Según los organizadores, se realizará un registro videográfico histórico, grabando inextenso el evento, desde donde comenzará a extenderse la bandera hasta donde concluirá, para elaborar un documento que testimonie ese hecho histórico, que romperá todos los récord mundiales de similares iniciativas.



El evento será transmitido por la estatal Bolivia Tv, por las redes sociales y por aplicaciones gratuitas para los celulares.

El viernes, el Primer Mandatario convocó al pueblo a sumarse al "banderazo", al ratificar que la convocatoria es abierta.

"Es el mejor momento para demostrar al mundo entero, ante algunos grupos de hermanos chilenos que todavía no entienden nuestra demanda, el mejor momento para decir a los jueces de La Haya, aquí estamos todos unidos por nuestra reivindicación marítima. Por eso va a ser tan importante la participación del pueblo boliviano en la carretera desde Apacheta hasta Casco del Minero del departamento de Oruro", subrayó.