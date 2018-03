08/03/2018 - Bolivia

Gobierno firma convenio con industrias y cañeros para la producción de etanol

El Gobierno nacional firmó el jueves en Santa Cruz un convenio con las industrias y cañeros para impulsar el programa de producción de etanol 'Bolivia en la Era de los Biocombustibles', un acto que se realizó en el salón Sirionó del campo ferial Fexpocruz con la participación del presidente Evo Morales.

"No solamente el sector cañero gana, no sólo el obrero, no solamente el departamento de Santa Cruz, sino, ganamos todos los bolivianos y las bolivianas, son políticas de Estado que permiten seguir pensando en nuestra querida Bolivia", manifestó el mandatario en su discurso.

Ese acuerdo fue suscrito entre el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Oscar Barriga, y los representantes de los ingenios azucareros de Santa Cruz.

Morales calificó de "histórico" ese convenio que permite la inversión de 1.600 millones de dólares de la parte privada, para duplicar las plantaciones de caña de azúcar, la implementación de fábricas modernas, la generación de empleos y el crecimiento económico.

El mandatario detalló que el objetivo es producir este año 80 millones de litros de alcohol anhidro, que se incrementará a 380 millones de litros para 2025.

Destacó que esa industria incrementará en 0,9% el Producto Interno Bruto (PIB) de 2019 y 0,4% el PIB en promedio por año hasta 2025, además de la generación de 10.000 empleos directos y 100.000 indirectos.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que la producción que se extenderá también a los ingenios de San Buenaventura, de La Paz, y Bermejo, de Tarija, sustituirá a 380 millones de litros de gasolina importada.

"Nos convertimos en socios con el agro, porque vamos a comprar grandes volúmenes de alcohol anhidro. En diferentes foros internacionales que hemos asistido y coincidido que ahora sí Bolivia va a comprar lo verde, lo nuestro y dejar de importar lo negro", destacó.

La autoridad explicó que ese proyecto es importante para la ecología, porque duplicar la superficie agrícola de caña permitirá la disminución de 6% de dióxido de carbono, que equivale a la plantación de casi 8.000 hectáreas de bosque.

Señaló que otro aspecto importante es la diversificación de los combustibles con diferentes octanajes, que permitirá cubrir las demandas de los distintos tipos de vehículos que se conducen en Bolivia.