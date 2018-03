AMPLIAR Daniel Alperovich Foto La Nación

06/03/2018 - Juicio

Caso Lebbos: Dio negativa la prueba de ADN al hijo de Alperovich

Las muestras de ADN ajeno recogidas del cuerpo de Paulina Lebbos no coinciden con las del hijo del ex gobernador y actual senador nacional José Alperovich, según el informe leído ayer al reanudarse el juicio oral por el crimen de la joven tucumana, cometido en 2006.

Daniel Alperovich, hijo del ex gobernador, quedó vinculado a la causa en la supuesta pista de los “hijos del poder”, al igual que su hermano Gabriel, y Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario del gobernador Alberto Kaleñuk, a quienes ya les había dado negativo el cotejo de ADN y quedaron desvinculados del expediente.

También se informó hoy que resultó negativa la comparación que se hizo con la muestra que le extrajeron a Víctor Daniel Deiana, actual titular de la Mutualidad Provincial.

Al reanudarse hoy la audiencia, el fiscal de Cámara Carlos Saltor informó que habían llegado los informes del Servicio de Huellas Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y, por pedido del tribunal, el secretario Marcos López Frías leyó los resultados.

El informe también indica que un pelo teñido no había sido conservado correctamente y que los resultados de posibles comparaciones no serán excluyentes.

Luego de leerse los resultados de los estudios de ADN, se reanudó la declaración de César Soto, ex novio de Paulina (24), quien ayer generó muchas dudas por las numerosas contradicciones.

El fiscal Diego López Avila planteó la posibilidad de acusarlo por falso testimonio y solicitar la imputación de Soto por el homicidio o por encubrimiento y aseguró que "técnicamente es posible".

La situación de Soto será analizada por los miembros del tribunal una vez que finalice su declaración, precisaron voceros judiciales.

En el juicio hay cinco acusados por el encubrimiento del crimen de Lebbos, cuatro de ellos ex funcionarios del gobierno de Alperovich, y un sexto que es juzgado por el crimen.

En el banquillo estarán el ex jefe de Policía de Tucumán, Hugo Raúl Sánchez; el ex subjefe Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; y el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella.

Todos ellos, más el ex policía Hugo Waldino Rodríguez afrontan una acusación por el encubrimiento del crimen de Lebbos.

En tanto, el sexto acusado es Roberto Luis Gómez, que es juzgado por la "privación ilegal de la libertad" y el "homicidio" de la joven.

Gómez es el único de los seis imputados que estuvo preso y que a fines de 2016 fue liberado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haberse cumplido los plazos de la prisión preventiva, dijeron los informantes.

El 26 de febrero de 2006, Paulina salió de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, adonde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado.

Según determinaron los pesquisas, alrededor de las 6.30 de ese día, ambas jóvenes se subieron a un remís color bordó y mientras Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400, Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio César Soto aunque nunca llegó a destino.

Al cabo de 13 días de su desaparición, la joven fue hallada asesinada al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana.