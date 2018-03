AMPLIAR Lula durante su entrevista con AFP

01/03/2018 - Lava Jato

Lulal ratificó su candidatura y cuestionó la persecución judicial

El expresidente brasileño, Luiz Lula da Silva, formuló críticas a los responsables de la causa Lava Jato, en la que fue condenado por corrupción, y ratificó su decisión de ser candidato en los comicios de octubre.

Detalles.

Lula centró sus cuestionamientos en el juez Sergio Moro y los fiscales que lo secundaron en Lava Jato, el proceso sobre una trama de corrupción integrada por políticos, empresarios y directivos de la petrolera Petrobras.

En entrevista al diario Folha de San Pablo sostuvo que el juez y los fiscales de Lava Jato recibirían orientaciones de Estados Unidos.

"Ahora mismo Moro está en el exterior para recibir un premio de la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos, él va a quedarse 14 días (en Estados Unidos), yo he recibido premios (en exterior), uno va un día y vuelve el mismo día", comparó Lula da Silva. "No me pida pruebas que no tengo, yo apenas estoy insinuando que esto puede ser así por la proximidad que hay entre el Ministerio Público (brasileño) y la Secretaría de Justicia de Estados Unidos", añadió.

"Mucha gente piensa que yo estoy contra la Operación Lava Jato, pero yo tengo orgullo de pertenecer a un gobierno que creó los mecanismos más eficientes para combatir el lavado de dinero y la corrupción", remarcó.

La sentencia del juez Moro, de primera instancia de Curitiba, fue ratificada y ampliada a 12 años de prisión en enero por los tres camaristas del Tribunal Regional 4, de Porto Alegre.

Con la condena de segunda instancia el exmandatario (2003-2010) puede ser arrestado en los próximos días por lo cual sus abogados presentaron un pedido de Habeas Corpus preventivo ante el Supremo Tribunal Federal, que no se pronunció sobre el tema.

El extornero Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), aseguró estar "preparado, estoy tranquilo, yo tengo la certeza de que voy a ser absuelto y de que no voy a ser detenido".

"No voy a matarme ni huir de Brasil, voy a pelear hasta el final", prometió durante la entrevista concedida en el Instituto Lula, la ONG que fundó en San Pablo tras su salida del gobierno.

Uno de los procesos de Moro contra Lula trata sobre un presunto acuerdo ilegal con la empresa Odebrecht para la construcción de esa fundación.

El exmandatario insistió en su inocencia y la falta de pruebas de quienes lo condenaron.

"Sabe que no tengo miedo de que esos tipos puedan mostrar a mi bisnieta que su bisabuelo se robó un real, eso me mataría (..) soy un hombre que sabe lo que está siendo preparado para él", aseveró.

Las encuestas indican que el fundador del PT está al frente de las intenciones de voto de cara a los comicios presidenciales del 7 de octubre pero su candidatura podrá ser vetada debido a su condenas judiciales.

A pesar de ello Lula aseguró que su postulación continúa en pie.

"No cedo, voy a pelear hasta ganar, yo sólo voy a analizar la posibilidad de otra candidatura cuando se confirme que no soy candidato", aseguró y sugirió que el escenario político y judicial puede cambiar en el futuro.

"Vamos a aguardar, si yo creyera que el juego está definido, para que me quedaría en este país?. Si me prohíben ser candidato y salgo a hacer campaña a la calle, como quedarán ellos?", preguntó.

Y enseguida respondió su propio cuestionamiento al decir que "ellos me están transformando en una víctima".

Durante una entrevista con AFP , el ex mandatario aseguró que "si me condenaran y me encarcelaran, estarán condenando a un inocente. Eso tiene un precio histórico. Si quieren tomar esa decisión, tendrán que cargar con la responsabilidad de lo que ocurra en este país. Por eso, duermo tranquilo", advirtió.

Aclaró sin embargo que descartaba crear tensiones sociales.

"Vamos a disputar democráticamente la elección. Este país no tiene cultura de violencia en el proceso electoral".