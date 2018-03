28/02/2018 - En General

Padres se pronunciaron contra adelanto de inicio de clases

Señor Ministro lichtmajer:

Como padre y docente le pregunto, como preguntan otros muchos padres de la Comisión que formó parte, porque este grado de improvisación a la hora de iniciar este ciclo lectivo? No firmó usted un instrumento legal llamado Calendario escolar, donde se fija la fecha de inicio para el día lunes 5 de marzo de este año? Con que instrumento usted improvisa llamando a nuestros hijos y docentes a comenzar mañana las clases?. En mi barrio ese tipo de actitudes le llaman canchereadas. Sr ministro, no se haga el canchero. No quiera disimular su ineptitud y la cobardía ajena, llevada por esos impresentables que no representan a la docencia tucumana, en una firma apresurada y a escondidas. Lo que usted hizo hoy podría ser interpretado como un delito. Y muchos seremos los que haremos las denuncias correspondientes ante las fiscalías que correspondan, para que investiguen si su CANCHEREADA es o no un delito de juicio político, o simplemente la expresión de su ineptitud. Los tucumanos estamos hartos de este tipo de atropellos, y mucho más de las canchereadas. Invitamos a todos los padres a dejar constancia cuando dejen a sus hijos mañana en las escuelas, y a elevar a la Fiscalía correspondiente, la denuncia para saber bajo que instrumento legal se encuentra garantizada y resguardada la seguridad de nuestros hijos. HACEMOS las reservas legales correspondientes a los fines de exigir si así lo investiga la justicia, la renuncia de usted como ministro.

COMISIÓN PERMANENTE DE PADRES POR LA ESCUELA PÚBLICA.