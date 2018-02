AMPLIAR Moralesl y funcionarios en Sucre, ayer

27/02/2018 - En Sucre

Evo Morales destaca reconocimiento de derechos de indígenas

El presidente Evo Morales destacó ayer el reconocimiento que existe en Bolivia de los derechos de los indígenas a partir de la nueva Constitución Política del Estado, en el marco de la inauguración de la XVII sesión preparatoria del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se realizó en la ciudad de Sucre.

Detalles.

"Gracias a la nueva Constitución, todos sean indígenas, negros, morenos, blancos, mujeres, hombres del campo, de la ciudad, todos tenemos los mismos derechos. Saludo el gran debate que hemos tenido desde antes", manifestó en un acto público que se realizó en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC).

Ese encuentro tiene el objetivo de compartir e intercambiar información sobre trabajos y actividades de derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos.

Destacó que en esa reunión participen delegaciones de América, Asia, África y Europa.

Sin embargo, cuestionó que aún no se tome en cuenta las necesidades de los indígenas, y se hable de ese sector como una cuestión o un asunto.

"No es posible que se diga en las Naciones Unidas cuestiones indígenas, una cuestión, como si fuésemos un problema, no somos un problema, no puede ser asuntos, ni cuestiones, quiero proponer para empezar este acto de inauguración, porque no decir Foro Permanente de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, porque tenemos derechos", agregó.

Resaltó que en Bolivia el sector indígena haya luchado a lo largo de la historia por la defensa de sus derechos y la atención de sus necesidades.

"En Bolivia, por lo menos, hermanas y hermanos, el movimiento indígena originario campesino, desde la colonia, desde la república, no solamente defendió el derecho de este movimiento, sino el derecho de Bolivia, derecho de esta patria, derecho del territorio de esta región", dijo.

Morales dijo que el Foro Permanente de la ONU, que sesionará del 16 al 27 de abril en Nueva York, debería debatir cuestiones del derecho colectivo de los pueblos y naciones.

El jefe de Estado, también cuestionó el exterminio y genocidio de los pueblos originarios de América.

"En América, antes llamada Abya Yala, después de 500 años de resistencia indígena popular, ahora pasar a la toma del poder, y queremos decir a nuestros los delegados ante las Naciones Unidad, en Bolivia con ese compromiso hemos cumplido; de la resistencia a la recuperación del poder político, gracias a la unidad del pueblo boliviano", manifestó.

Tras un rito ceremonial en puertas del CICC, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, dio la bienvenida a los delegados de pueblos originarios de cuatro continentes.

Por su parte, el Jaliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), Hilarión Mamani, se refirió al calentamiento global y cambio climático que -dijo- deberá ser analizado en profundidad en el Foro de la ONU.

La presidenta del Foro Permanente, Mariam Wallet, destacó las transformaciones que produjo la Constitución Política del Estado de Bolivia, vigente desde 2009, que permitió la inclusión de los indígenas, además de tomar en cuenta una nueva organización territorial con autogobierno, la institucionalidad, la unidad del pueblo y la estabilidad de Bolivia.

"Estoy alentada por los esfuerzos hechos por el gobierno de Bolivia, para implementar los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución del año 2009, este es uno de los mejores y mayores regalos que podemos tener como pueblos indígenas", expresó.

Asimismo, ponderó las políticas sociales y económicas aplicadas por el Gobierno nacional, a la cabeza del presidente Evo Morales.

Según la agenda, este evento se desarrollará durante seis días.

El Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas está conformado por miembros de Asia, Norteamérica, Estados de Europa del Este, Ártico, Tanzania, Ecuador, Perú, Dinamarca, México, Camerún y China.