26/02/2018 - Prótesis para todos

Les devolvieron la sonrisa

“Estamos implementando las políticas de salud, de acercar la prestación de prótesis odontológicas a los barrios, como nos pide la ministra Rossana Chahla”, dijo el referente del programa, Adolfo Perdiguero y añadió: “la gente ya no tiene la necesidad de ir a un hospital, sino que accede desde el CAPS más cercano a su casa”.

Además recordó que esta acción no sólo impacta en la salud de la persona, sino también en su autoestima, ya que “es devolverle la sonrisa a la gente”.

Por su parte, la odontóloga de la Dirección de Gestión Sanitaria del Siprosa, Susana Blunda, contó que los pacientes salen contentos luego de recibir su prótesis: “La accesibilidad que lograron a través de este programa es muy válida e importante”.

Para obtener este servicio, los vecinos deben dirigirse a los CAPS y hospitales cercarnos a su hogar. Como primera instancia, recibirán una terapia básica: tratamiento periodontal, restauraciones, extracciones, todo lo necesario para lograr una boca saludable. Finalmente, serán derivados a través de su propio odontólogo para acceder a la prótesis.

Dignidad

Mónica Beatriz Sánchez, del barrio San Roque: “Estoy contenta porque es algo que no puedo pagar. Vengo todos los días al CAPS para hacerme atender, con mis hijos o nietos, y aquí me enteré”, expresó.

Antes me daba vergüenza reírme porque no tenía dientes; ahora estoy feliz”, dijo Mónica.

Por su parte, Daniel González, de Villa 9 de Julio, sostuvo que “es una iniciativa muy buena y necesaria para las personas. Fui al CAPS de Juan B. Justo al 1600, ahí me hicieron los arreglos dentales y luego me derivaron aquí para hacerme la prótesis” y agregó que “esto me reconforta el alma”.