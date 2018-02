25/02/2018 - Aborto

Macri "ni sabe hacerse la señal de la cruz", dijo monseñor Aguer

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, criticó al Gobierno por haberse pronunciado a favor de debatir la despenalización del aborto y sostuvo que el presidente Mauricio Macri "ni sabe hacerse bien la señal de la cruz".

Aguer, referente de uno de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, criticó la decisión del oficialismo y opinó que "es un Gobierno sin principios de orden moral y natural".

"Hay una serie de contradicciones en el caso del Presidente, un hombre que fue formado en el colegio Newman y en la UCA, que yo creo que ni sabe hacerse bien la señal de la cruz, y ahora sale con estas cosas", disparó.

En este sentido, agregó: "Por lo que yo he oído, el Gobierno nacional ha decidido esto quizás calculando que Diputados no va a dar el número necesario de 129 o si no, como interpretan algunos periodistas, porque piensan que eso es un gesto liberal que corresponde a una democracia".



El obispo remarcó que la posición de la Iglesia "es bien conocida" y "la doctrina de la Iglesia lo ha ubicado (al aborto) dentro del mandamiento ´No matarás´", al tiempo que subrayó que también "hay datos científicos" contra esa práctica.