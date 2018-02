AMPLIAR El café, un aliado de la resistencia

23/02/2018 - Salud

Consumo moderado de café aliado de la resistencia

El consumo moderado de café mejora la prestación durante una disciplina de resistencia, como las carreras pedestres, tanto para atletas como para aficionados.

Detalles.

Nuevas evidencias sobre la capacidad de mejorar el rendimiento deportivo de la bebida más consumida del mundo, luego del agua y el té, llegan de la mano de un estudio publicado en el International Journal of Sports Physiology and Performance y difundido por el Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).

Los datos de la investigación presentada por Neil Clarke, docente de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Coventry (Gran Bretaña), demuestran que consumir café entre 45 y 60 minutos antes de una carrera de alrededor de 1,5 kilómetros mejora la prestación en un 2% (unos 5 segundos) en relación al grupo de control.

Se trata solo del último de los muchos estudios que demuestran cómo una dosis moderada de cafeína, equivalente a 3mg/kg del peso corporal, puede mejorar las actividades que tengan que ver con la resistencia como el ciclismo y el canotaje, además de actividades gimnásticas.