23/02/2018 - Orestes Caviglia

Más de 50 expositores desfilaron en la audiencia pública de la SAT

Por espacio de 6 horas, en el teatro Oreste Caviglia se llevó a cabo la primera audiencia pública donde se debatió y presentaron fundamentalmente la calidad del servicio, las inversiones y un proyecto a largo plazo para el servicio de producción y distribución de agua potable y recolección y tratamiento de efluentes cloacales.

Fueron 50 los expositores, de los cuales tuvieron entre 5 y 10 minutos cada uno para hablar.

Aquellos que participaron debían presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y los exponentes debían anotarse en una planilla.

audiencia publica 03Durante la audiencia, el titular de la SAT, Fernando Baratelli, expuso las necesidades de la SAT para mejorar el servicio. Puso foco en la necesidades económicas que tiene la empresa y aseguró que los fondos se pondrían alcanzar a través aportes provinciales, nacionales e internacionales, no sólo vía tarifas.

“La Provincia entregó fondos. En la Nación se observan créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer plantas de tratamiento y se llevan adelante conversaciones con el Plan Belgrano y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa)”, declaró el funcionario.

Baratelli aseguró que no habrá incrementos inminentes: “Sólo expresamos que necesitamos fondos para prestar el servicio. No sólo a través de las tarifas. Se tienen que hacer obras nuevas para renovar cañerías a través de un plan de inversión gradual”.

Y amplió: “No se le puede recargar hoy a una tarifa todos los problemas que la SAT tiene con una red de 60 años de antigüedad. Se necesitan inversiones provinciales y nacionales para dar soluciones concretas”.

Actualmente la SAT tiene un déficit de un 15 o 20 % anual. Tiene ingresos por $500 millones en tarifas y el déficit ronda los $80 y $100 millones.

Barateilli explicó que la SAT tiene un plan de trabajo, incluso con aportes provinciales con los que pudieron mejorar el servicio en algunas localidades. “La SAT no recibe fondos nacionales para subsidiar servicios. Estamos brindando la prestación a personas que por razones económicas no la pueden pagar. Hay otros servicios, como la energía, que sí recibe subsidios de la Nación”.

El titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), Santiago Yanotti, expresó su satisfacción con la asamblea: “Pensamos que la Audiencia Pública es sana para alcanzar un sistema sostenible y mejorar el servicio. Hay representantes de los consumidores, la Legislatura, los municipios y la Defensoría del Pueblo. Buscamos dar amplia participación”.

El funcionario expresó que una vez que concluya la Audiencia, se recogerán todas las expresiones y luego el Ersept elaborará una resolución en la que se podrá saber cuál será el cuadro tarifario. Expresó además que la inflación y la suba del dólar en los dos últimos años, afectaron a la SAT que, además, no cubre sus costos.

“Esto no significa que todos los costos lo cubra el usuario, la Provincia está dispuesta en hacer aportes. Se hicieron muchas inversiones y expansión de redes de agua y cloacas. Falta cambiar cañerías cuya vida útil culminó”, dijo.

La SAT invirtió en 15 años 260 millones de dólares en grandes obras de expansión, producción de agua, colección y tratamiento cloacal. La realidad es que los recursos actuales son insuficientes para sostener los costos de operación que esta mayor infraestructura hoy demanda. Sumado a la necesaria renovación de una red que, en algunas localidades, ya culminó su vida útil.

El defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, manifestó que considera positiva la primera audiencia pública para tratar no solamente la cuestión tarifarias, sino también para conocer el estado de la empresa. Y razonó: “No es posible un aumento de la tarifa del agua. Escuché lo que dijo la empresa. Las inversiones necesarias son multimillonarias y esto no se puede cubrir sólo con tarifas. Tenemos 60 años de desinversión” por lo que junto al crecimiento poblacional es comprensible que la empresa no de abasto.

Juri Debo recomendó, además: “Hay que dejar las cuestiones políticas de lado, tanto provincia como municipios tienen que ir a la Nación para conseguir recursos blandos internacionales para hacer obras que el Ersept deberá controlar”.

Explicó que en la Provincia, hay más de 80 poblaciones chicas, medianas y grandes en las que el servicio lo brindan las comunas o los municipios. “El agua es salud y la debe dar el Estado. No sabemos si el agua está clorada y potabilizada en todos los casos. El Ersept debe hacer su tarea de control. Si hay aumento de tarifas que se diga qué se va a hacer y que se invierta en obras”.

¿Qué opinan los usuarios?

audiencia publica 010José García, presidente de la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus), saludó la iniciativa de convocar a una audiencia, al tiempo que declaró: “No es oportuno el incremento de tarifas a los usuarios porque hay falencias en el servicio. Pedimos que la empresa presente un plan de contingencias para mejorar la prestación y que el Ersept reglamente el acceso a la tarifa social y facilite el cambio de titularidad para poder regularizar deudas”.

García explicó que sus ingresos no son suficientes para mejorar el servicio, pero, sostuvo, muchos usuarios están conectados a la red sin estar empadronados. “Solamente el 20 % de la población tiene medidores. El resto se hace un cálculo por propiedad techada”, afirmó, al tiempo que sugirió que se busque financiamiento para obras, sin que recaiga sobre los consumidores.

También participó en representanción de la Municipalidad capitalina, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci.