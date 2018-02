AMPLIAR Labor de los Cascos Azules, seriamente cuestionada

22/02/2018 - Abuso sexual

Cimbronazo en UNICEF y Haití bloquea a Oxfam

La ola de escándalos relacionados con casos de acoso sexual en las más importantes ONG humanitarias está haciendo caer, como efecto dominó, a los más altos dirigentes de estas organizaciones y amenaza con socavar la credibilidad en los ámbitos de la ayuda internacional.

Detalles.

Ahora se trata de Justin Forsyth, quien renunció al puesto de Director Ejecutivo Adjunto de UNICEF, una agencia de la ONU comprometida con la protección de los niños, después de estar involucrado en la serie de revelaciones de la prensa británica desencadenada por la tormenta que azotó a Oxfam y luego se expandió a otras organizaciones.

Justamente ayer el gobierno de Haití suspendió por dos meses el permiso a Oxfam para operar en el país.

Forsyth paga el alto precio tras la controversia originada por su presunto comportamiento "inapropiado" de hace varios años, en el momento en que era jefe de Save The Children. El alto funcionario -como se reveló recientemente- había sido acusado en su momento de haber enviado mensajes de texto (SMS) picantes, en particular a una joven colega e hizo comentarios alusivos sobre la ropa de algunos empleados.

Esos episodios emergen ciertamente como menos graves que la explotación de niñas en la miseria inducidas a prostituirse por los operadores de Oxfam en Haití tras el devastador terremoto de 2010 u otros abusos similares que le costaron en los últimos días el puesto a la exjefa de las misiones internacionales de esa ONG, Penny Lawrence, y el congelamientos de los fondos del gobierno británico.

Pero, en cualquier caso, no se ajusta a los estándares éticos que se despliegan en las instituciones dedicadas como un nombre social a la solidaridad con los demás. Y evidentemente incompatible, ahora, con el rol desempeñado.

La historia de las bromas saladas hechas en el período en el cual Justin Forsyth era el jefe ejecutivo de la benemérita Save The Children se había cerrado en ese momento, con una solicitud de disculpa aceptada por las partes interesadas, algunas medidas internas y el final de su mandato. Hasta que, para recordar el pasado, llegaron las investigaciones periodísticas que siguieron al caso de Oxfam. A ese punto las excusas de Forsyth se hicieron públicas y "sin reservas", acompañadas por un mea culpa de Save The Children por no poder manejar el caso de manera transparente.

Pero ni siquiera eso fue suficiente y hoy "reprobó", transfiriéndose por dos años a Nueva York, a la cabina de comando de UNICEF.

Según Forsyth renuncia "para que mi pasado no dañe" la actividad de las organizaciones humanitarias, resaltó, para luego agregar que consideraba que se trataba de simples "errores, reparados mediante un procedimiento apropiado hace muchos años".

Pero también subrayó que no quiere permitir que el "justo reclamo" a sus responsabilidades sea "instrumentalizado" por aquellos que "buscan infligir en realidad un daño grave a la causa de la cooperación internacional".Acaso por eso, UNICEF quiso rendirle homenaje en una declaración publicada esta noche: "gracias por el trabajo realizado en estos dos años".