AMPLIAR la movilización fue en todo el país

21/02/2018 - En La Paz

Multitudinaria concentración proclama a Morales como candidato para 2019

Una multitudinaria concentración de integrantes de movimientos sociales, trabajadores, profesionales y jóvenes, entre otros, proclamaron ayer en la ciudad de La Paz al presidente Evo Morales como candidato para los comicios de 2019, cuando en algunas zonas se cerraron calles y avenidas con cuerdas, muebles y cajas para pedir respeto a los resultados del referendo de 2016.

Detalles.

Desde muy temprano y desde distintos puntos de la urbe paceña partieron marchas de miles de personas que confluyeron en la plaza San Francisco, donde se armó un escenario que fue ocupado más tarde por los oradores, representantes de organizaciones sociales.

"El objetivo de la derecha es que Morales no vaya como candidato en 2019, claro, porque ellos no tienen candidato. Ahora Bolivia ya no es un país mendigo, ahora extiende la mano para dar oportunidad a extranjeros, ahí vemos el cambio en el país. Por todos esos motivos lo proclamamos una vez más como candidato a Evo Morales", dijo el presidente de la

Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Sandro Ramírez, en un encendido discurso ante la multitud.

Intervenciones similares se escucharon por unos minutos, de dirigentes que, como Erudita Quispe, representante de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, dijo que "debemos apuntar a la reelección de Morales y eso buscan nuestras luchas".

El referendo realizado el 21 de febrero de 2016 dijo no a la modificación de la Carta Magna para levantar el límite a la postulación de autoridades nacionales y subnacionales, entre ellas el presidente Morales, según el Gobierno sobre la base de una mentira urdida por opositores que buscaron dañar la imagen del presidente.

Sin embargo, los movimientos sociales organizados, presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para reponer ese derecho de las autoridades electas, y su fallo refrendó el pedido y dio curso a una nueva postulación de las autoridades en el país.