AMPLIAR Charles Scicluna abandona Nunciatura en Santiago de Chile. (foto: EPA)

20/02/2018 - Aclarando

investigación sobre abusos en Chile no es un tribunal de la Iglesia

El arzobispo maltés Charles Scicluna, enviado del papa Francisco para investigar las acusaciones de encubridor y cómplice de abusos sexuales concernientes al obispo chileno, Juan Barros, afirmó escuetamente que ha venido a Chile "para recoger informaciones útiles".

Detalles.

En las dependencias de la Nunciatura en Santiago comenzó hoy a escuchar los testimonios de los testigos que vinculan a Barros con el condenado párroco de El Bosque Fernando Karadima. En una breve declaración, el investigador del Vaticano agradeció a las personas que están reuniéndose con él en este proceso, saludó a la prensa, pero no respondió consultas.

Lo que sí hizo el vocero de la Conferencia Episcopal, el periodista Jaime Coiro, quien enfatizó que varias de las personas que se reunirán con Scicluna pidieron reserva de su identidad, al punto que algunos de ellos llegaron en vehículos con vidrios polarizados al recinto. "No vamos entregar ni número de personas ni nombres. Este es un proceso de escucha, esto no es un tribunal y éste no es un auditorio, es una sesión, es un encuentro", aclaró Coiro.

El vocero del episcopado añadió que Scicluna "está disponible también para recibir durante estos días y después de estos días aquellos antecedentes que quieran hacerle llegar directamente en un sobre dirigido a su nombre a la Nunciatura Apostólica".

Finalizada la etapa de escucha, explicó el portavoz, el arzobispo debe elevar un informe -que no tiene plazo establecido- al Papa Francisco.

Aclaró que "no hay ninguna posibilidad que pueda descartarse" sobre una eventual investigación canónica.

Scicluna comenzó la investigación el sábado en Nueva York, hasta donde viajó para escuchar el testimonio de Juan Carlos Cruz, víctima de Karadima y acusador directo de Barros. Laicos y clérigos de la comunidad de Osorno ya están en la capital para declarar ante el enviado papal. En declaraciones a radio Cooperativa dijeron que "tenemos las más altas esperanzas".

James Hamilton y Andrés Murillo, quienes junto a Cruz iniciaron las denuncias contra Karadima, prestarán testimonio acompañados de su abogado, Juan Pablo Hermosilla.