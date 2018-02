19/02/2018 - Pueblos de Salta y Jujuy

Realizaron una histórica caravana azucarera

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo la Gran Marcha Azucarera, que recorrió los pueblos azucareros de Salta y Jujuy, que hoy están en lucha en defensa del trabajo, los salarios y la organización sindical.

La CTA Autónoma participó de la emotiva caravana que partió a las 6 de la mañana desde Hipólito Yrigoyen (Salta) y culminó con un emotivo acto en la localidad salteña de Güemes, bajo un sol veraniego que hacía subir la temperatura a más de 40 grados. Además de las familias azucareras, se movilizaron organizaciones sociales, gremiales y políticas de la zona, mientras que la comunidad en su conjunto abrazó este hecho histórico de unidad y de lucha.

La concentración comenzó antes del amanecer, en la plaza del partido de Hipólito Yrigoyen, al norte de Salta. Allí fueron llegando los primeros compañeros y compañeras del Ingenio El Tabacal, que viene de una dura batalla con 180 compañeros despedidos, cortes de ruta que terminaron en violentas represiones y detenciones, entre otras intimidaciones. Autos, camionetas y colectivos llenos de mística partieron a través de la ruta 34, rumbo a Jujuy.

En Libertador General San Martin se realizó la primera parada. En esa localidad se encuentra el Ingenio Ledesma, propiedad del empresario Blaquier, quien fue procesado por su rol en la última Dictadura Militar. Los compañeros y compañeros de Ledesma, que enfrentan un conflicto de 30 despidos, recorrieron el centro de la localidad, y luego nutrieron la caravana que siguió camino a San Pedro, donde se encuentra el Ingenio La Esperanza.

En La Esperanza se repudió el manejo que está haciendo el gobierno de Morales en la venta de la empresa, queriendo dejar a 400 familias en la calle. Cómo olvidar que el año pasado en San Pedro, pasaron las fiestas con trabajadores y dirigentes detenidos. Luego siguió camino la caravana hacia Campo Santo, el corazón dulce de Salta.

Una multitud esperaba en las puertas del Ingenio San Isidro, donde sus trabajadores enfrentan un proceso preventivo de crisis, con una fábrica que hace un mes que no abre y el inminente cierre, que implicará 730 trabajadores en la calle. Desde allí, una marcha a pié recorrió las calles de la localidad al grito de “Unidad de los trabajadores”.

Desde Campo Santo, y ya siendo el mediodía, la multitud marchó a pié por más de 10 kilómetros, dejando en claro que los ingenios del Noroeste van a ser defendidos por sus trabajadores y por todas las comunidades que se encuentran luchando codo a codo.

Acto central

La jornada finalizó con una emotiva llegada a la comunidad de Güemes, de casi 10 mil personas marchando bajo un sol veraniego que calentaba la ruta y las luchas. Allí se realizó un breve pero conmovedor acto.

El primero en tomar la palabra fue Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, quiencelebró el fin de “una larga jornada que nos llena de orgullo, como nos llenó de orgullo hace un año y medio cuando los compañeros de los sindicatos azucareros comenzaron este embrión de las FAR, que hoy es una realidad y que está presentando resistencia a las patronales que se creen invencibles”.

“Sepan compañeros y compañeras que el saludo, el abrazo de todos los trabajadores y trabajadoras de la Central y de las organizaciones que no se entregan, que pelean, que creen que los tiempos de luchar contra las políticas de ajuste y los despidos es hoy. Es un orgullo para todos estos trabajadores y trabajadoras la pelea que están llevando adelante porque la victoria que van a tener va a ser la victoria de toda la clase trabajadora y así lo entienden los trabajadores y trabajadoras de la Central. Nos ha llegado la solidaridad de las centrales de Brasil y de Colombia. Esta organización se traduce en victoria, no hay otro camino, la victoria es de ustedes”, remarcó Peidro.

Luego habló Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE Nacional, que afirmó que “esta resistencia la hacemos los hombres y las mujeres, las familias peleando juntos. Para nosotros trabajadores y trabajadoras del Estado, queremos agradecerles y reconocerles su dignidad porque en su ejemplo se está mirando todo el país. El gobierno del presidente Macri alienta los despidos en los Estados Nacional, provincial y municipal y alienta el lock out patronal que las empresas transnacionales están realizando aquí en Guemes, en el Ingenio San Isidro, en El Tabacal, en Ledesma, en la Mendieta, en cada uno de los ingenios de este norte de Argentina”.

Asimismo denunció que “Es mentira que hay crisis de la economía petrolera, las empresas transnacionales se la llevan en pala y están haciendo un lock out con el respaldo del gobierno nacional para hacer arrodillar a los trabajadores que muestran que hay un sindicalismo que toma sus decisiones en las asambleas como lo hacen

Todos y todas las organizaciones nacionales y de todo el noroeste argentino, Mariano, Rafael, Martín, ustedes son ejemplo”.

“Los venimos a acompañar y a bancar para decirle al presidente Macri que su ajuste y su entrega del país no va a pasar. Como le decimos al gobernador, a los intendentes, a las fuerzas vivas, que sabemos que acá en Salta y en Jujuy hay un movimiento popular que actuando en unidad encuentra respuestas y solución para reabrir San Isidro, para reincorporar a todos los compañeros despedidos, fuerza”, finalizó.

La comitiva de la CTA Autónoma Nacional también la integró Daniel Jorajuría, Secretario Gremial de la Central; Adolfo "Fito" Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales; Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico y Víctor De Gennaro, fundador de la CTA.

Federación Azucarera Regional

El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA), Rafael Vargas, en nombre de la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA) agradeció el esfuerzo y la unidad: “Desde los sindicatos azucareros de Salta y Jujuy es muy difícil darle pelea a este poder económico y político si no nos congregamos en la Federación Azucarera Regional. Ésta es la garantía que tenemos nosotros de unidad y de poder enfrentar esta estructura que está preparada para brindarle a todo este negociado que nos viene oprimiendo, garantías con la justicia, con el Ministerio de Trabajo, tiene a todos a su disposición y lo único que nos queda a nosotros como trabajadores es desde los sindicatos pensar en la Federación y poder invitar a las federaciones hermanas, al resto de los sindicatos”.

“Es imposible que hablen de crisis. No nos perdonan que hayan vuelto las asambleas, la consulta de los trabajadores. Eso no lo perdonan. Por eso compañeros es que agradecemos esta solidaridad, es la única manera de demostrarle a este gobierno que con puebladas y con lucha vamos a estar presentes compañeros en donde sea que se necesite”, dijo Vargas.

Martín Olivera, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Azúcar Ingenio El Tabacal (STA-CTA), fue sintético y contundente en su oratoria: “A los trabajadores, desocupados, mujeres, niños, niñas, jubilados, quiero decirles que este mensaje no es solamente para Salta y Jujuy, es para todo el país: los trabajadores no vinimos a estar de rodillas, si no a forjar un destino mejor a través de nuestro trabajo y nuestra organización ¡Viva la lucha azucarera! ¡Viva la unidad de la FAR!”.

Más tarde fue el turno de Sergio Juárez, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza (SOEA-CTA), que agradeció a todas “las fuerzas vivas que resistieron todo el día en apoyo a todo el sector azucarero del norte que está siendo castigado por este gobierno nacional y provincial. Hay que decirle basta al gobierno de Macri, de Urtubey y de Morales. Tenemos que dejarle en claro que no habrá más despidos y que la gente se está poniendo de pie. Pedirle a todos la unidad, todos los días tenemos que estar en contacto para que no vuelva a pasar esto en nuestros pueblos”.

Cerró el acto, el anfitrión de Güemes, Mariano Cuenca, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro (SOEASI-CTA), que dijo a la multitud que solicitó la reapertura del ingenio San Isidro y que sean reincorporados los compañeros que fueron despedidos en los otros ingenios.

“Qué linda expresión la de hoy: todo el pueblo reunido, los comerciantes, los intendentes, los legisladores provinciales y nacionales. Hoy queremos trasmitirle al gobernador de Salta que el ingenio San Isidro no puede tener sus puertas cerradas, que significa mucho para nosotros. Que es una de las industrias que mayor empleo origina en toda la provincia, por eso queridas familias, organizaciones y a todo el arco social y político a que la próxima marcha continué en la ciudad de Salta para llevar nuestro reclamo a los poderes políticos, a la Legislatura y al gobernador para pedir la expropiación del ingenio San Isidro. No podemos permitir que vengan capitales extranjeros a cerrar las puertas. Esto recién empieza, si estamos todos juntos el ingenio San Isidro va a abrir sus puertas, vamos a encontrar una solución, el pueblo y los trabajadores juntos”, finalizó ante la ovación de todos y todas las presentes.

Solidaridad Internacional

A través de un comunicado firmado por su coordinador general, Marcos Rochiski, la CONTRAF, pertenecienta a la CUT de Brasil se solidarizó con la movilización y la lucha de los azucareros del Noroeste argentino. “La marcha está siendo realizada por la Federación Azucarera

Regional de la CTA Autónoma”, dice el texto y agrega: “Nos sumamos a la lucha diciendo no al quite de derechos y nos solidarizamos con la Marcha Azucarera, una demostración de repudio frente a los despidos en masas practicados por las empresas que buscar ampliar sus márgenes de ganancia reduciendo el número de trabajadores”.

Por su parte, la La FEQUIMFAR (Federación de los Trabajadores en las Indústrias Quimicas y Farmacêuticas del Estado de São Paulo en nombre de sus 33 sindicatos afiliados del Estado de São Paulo) envió su adhesión firmada por Sergio Luiz Leite, Presidente de la FEQUIMFAR y 1º Secretário de la Central Fuerza Sindical: "por entender justa esta movilización, dado que esa es nuestra misión como sindicalistas activos y comprometidos con las causas en pro de todos los trabajadores, hasta incluso de los lugares más alejados del mundo". El comunicado agrega: "FEQUIMFAR expresa su solidaridad con los trabajadores azucareros y sus dirigentes sindicales en la marcha, que tendrá lugar el día 19 de febrero, para pedir la reincorporación de los trabajadores a los puestos laborales, mantener el convenio colectivo, cumplir con las leyes laborales y contra la feroz represión a los trabajadores".

Por Inés Hayes, Melissa Zenobi