AMPLIAR Mitre recibe a Talleres

16/02/2018 - Básquet

Mitre y Talleres quieren desnivelar la igualdad

El primer derby tucumano del año tendrá lugar en el corazón de la plazoleta Mitre. Este sábado desde las 21, Asociación Mitre (7-3) recibirá en su estadio de Av. Belgrano 1547 a Talleres de Tafi Viejo (7-7). Héctor Wasinger y Raúl Sanchez serán los árbitros, mientras que Oscar Moya será el comisionado técnico.

Si bien será el primer duelo entre ambos por la segunda fase, ya se enfrentaron cuatro veces en la primera etapa repartiéndose en igual cantidad los triunfos. Mitre ganó los dos primeros encuentros 77 a 68 y 93 a 75, de local y visitante respectivamente, mientras que Talleres se impuso luego en “la leonera” 89 a 65 y fuera de casa por 75 a 72.

Tras conseguir una racha de 6 victorias de manera consecutiva, el conjunto de la plazoleta es el segundo mejor equipo en porcentajes de la conferencia norte en esta segunda fase con una efectividad del 70%, solo superado por Libertad de Sunchales con un 80%. El pivot santiagueño Bruno Ingratta opinó sobre el momento que le toca pasar a Mitre y lo que deparará el duelo ante el león.

- Se viene el partido con Talleres con el condimento de ser los dos equipos tucumanos que tiene la competencia, se crea otro ambiente con el calor de la tribuna. ¿Esto influye dentro de la cancha?

- La verdad que no, a veces se crean expectativas o cosas innecesarias por situaciones que pasaron a nivel local pero a ningún equipo le influye en lo más mínimo. Es muy bueno que venga gente de los dos clubes, pero no influye en el planteo del partido en lo más mínimo.

- Con la racha de seis partidos consecutivos con triunfos se generó un optimismo muy grande en el grupo, ¿la idea de prolongar la racha termina pesando o generando alguna presión?

- Hay que disfrutar los momentos. En el básquet si no defendes estás muerto, pero también si no la metes no vas a conseguir mucho, por eso es necesario un equilibrio. Hay equipos que han ganado muchos partidos y en algún momento te toca perder, por eso lo de disfrutar el momento. No te podés acostumbrar a ganar ni tampoco a perder. Antes de conseguir esta racha no nos considerábamos los peores y mucho menos ahora los mejores.

- Si uno ve la primera escuadra con la que normalmente Mitre inicia los partidos, puede destacar la experiencia conseguida con los años de sus jugadores, mientras que en el banco prima la juventud, explosión y vértigo. ¿Tener ese abanico de variantes en el equipo termina siendo positivo a la larga?

- Es importante tener un equipo largo, por ahí las variantes te las va dando el juego. No es lo mismo jugar contra un equipo que con otro. Se vuelve fundamental un plantel largo en una competencia donde se juegan tantos partidos con un fixture que no ayuda por su armado, de ahí la importancia de tener un banco con un buen aporte.

- ¿Dónde va a estar la clave para conseguir la victoria ante Talleres?

- Tenemos que frenar el ataque de ellos, tienen un ritmo muy vertiginoso. Corren mucho la cancha y toman tiros que a veces uno no se espera. Hay que tener mucha paciencia sobre sus avances y creo que a través de esa paciencia podemos dañarlos mucho. Ya nos hemos ganado ambos en cada cancha por lo que creo va a ser un partido duro.