AMPLIAR Investigan los motivos y los autores de los atentados

15/02/2018 - Investigación

García Linera pide no especular sobre explosiones en Oruro

El vicepresidente Álvaro García Linera pidió ayer a la población y a los medios de comunicación no especular sobre las dos explosiones que se suscitaron en días pasados en calles céntricas de la ciudad de Oruro y aseguró que las autoridades hallarán a los responsables de ambos hechos.

Detalles.

"Les pido que nos basemos en los informes oficiales para que no haya especulación alguna, pero vamos a encontrar a los responsables y los vamos a entregar a la justicia, para que paguen por los terribles sucesos que se han dado días atrás", manifestó en una improvisada conferencia de prensa que fue dictada en la ciudad de Santa Cruz.

El sábado y martes de Carnaval pasados, se verificaron dos explosiones en céntricas calles de la ciudad de Oruro, que dejaron 12 fallecidos y más de 60 heridos.

La primera explosión se registró mientras se realizaba la entrada folklórica del Carnaval de Oruro, fecha en que esa ciudad del occidente del país recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros para participar en esa actividad, declarada por la Unesco, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

El segundo estallido se suscitó al finalizar la tarde del tradicional martes de ch'alla, una de las actividades con las que se concluyen las fiestas de carnaval.



García Linera expresó su "profundo dolor" por ambos hechos.

"Estamos muy consternados, estamos muy tristes y estamos muy molestos, yo solamente quiero decirles que junto con el Presidente (Evo Morales), el Ministro de Gobierno, la Policía nacional y las Fuerzas Armadas vamos a hacer todos los esfuerzos y no vamos a descansar hasta no tener el conocimiento de qué es lo que sucedió y de los responsables", agregó.



Asimismo, dijo que no realizará vanas especulaciones respecto a la información que circula en redes sociales, sobre los supuestos motivos de ambos estallidos.

"Vamos a demostrar de manera científica lo que ha pasado y las responsabilidades que correspondan, no queremos especular. No voy a entrar en esa polémica, no soy gente de polémicas insulsas, les vamos a encontrar a los responsables, no tengan duda", subrayó.