AMPLIAR Pequeños de Haití junto a una caja de alimentos de la solidaridad internacional. (foto: ANSA)

15/02/2018 - En Latinoamérica

La FAO se propone delimitar las fronteras del hambre

El Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) buscará obtener un mandato de los 33 gobiernos latinoamericanos para identificar los 100 territorios de América Latina y el Caribe donde se concentra el hambre.

Detalles.

Así lo dio a conocer el representante del organismo para la región, el mexicano Julio Berdegué, al entregar hoy detalles de la 35ta Conferencia Regional que se llevará a cabo en Jamaica, entre el 5 y 8 de marzo. En la cita se abordará una agenda para frenar el alza del hambre y la malnutrición, construir un futuro sin pobreza rural y transformar la agricultura para que sea sostenible y resiliente al cambio climático. Berdegué exteriorizó la preocupación por alza que ha tenido el hambre en la región, frenando el descenso veloz que se había alcanzado y que se frenó hace unos cuatro años. Entre 2015 y 2016, los hambrientos aumentaron en 2,4 millones de personas, totalizando 42,5 millones de latinoamericanos.

Simultáneamente, la población con sobrepeso y obesidad ha crecido a niveles de epidemia, alcanzando a "90 millones de personas".

El alto funcionario de Naciones Unidas dejó entrever que no hay razones para la existencia de hambrientos en esta región, que es la gran productora de alimentos para el mundo.

Consultado por ANSA acerca de las causas de este retroceso, respondió que "América latina y el Caribe hicieron bien la pega en ir disminuyendo el hambre, pero se ha llegado a una situación donde para poder llegar a los hambrientos no basta con las transferencias condicionadas o políticas públicas: hay que hacer algo más, y eso es lo que se va a revisar en la próxima Conferencia". Añadió que no es sólo un tema económico, sino que también las zonas con más hambrientos tienen que ver con situación de género (mujeres), indígenas, zonas rurales. Si a esto se añade zonas de conflicto, la situación se agrava. Para Berdegué, el tema del hambre requiere de "voluntad política", es decir, reconocer que "la alimentación es un derecho humano" que no puede estar supeditado a períodos económicos, sociales o de territorio.

El representante regional dijo que el hambre tiene que ver con la pobreza y la desigualdad, grandes flagelos de esta parte del mundo, que afecta de manera más cruenta a las zonas rurales, donde el 40 por ciento es pobres y el 20 por ciento no puede siquiera comprar una canasta alimentaria básica".

La 35ta conferencia permitirá compartir políticas públicas que contribuyan a retomar el ritmo de reducción de la pobreza.

Otro aspecto que relevó es la importancia de la agricultora familiar campesina, que es la que produce los alimentos frescos que no se importan, como las verduras y huevos, y que pueden reemplazar "a los alimentos altamente procesados que han invadido a la región". Mencionó además la necesidad de desencadenar el potencial de las mujeres rurales; promover sistemas agroalimentarios inclusivos; impulsar una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático; proteger el tesoro de la biodiversidad regional, como la quinoa, la papa, los frijoles, el tomate. De los 33 países de la región adscritos a la FAO, 29 ya han confirmado sus asistencia.