14/02/2018 - Caso Lebbos

El único acusado por el crimen de Paulina Lebbos se declaró inocente

El único acusado de la privación ilegal de la libertad y homicidio de Paulina Lebbos, la joven tucumana asesinada en 2006, aseguró ayer que es inocente y que no tiene "nada que ocultar" sobre el hecho, al declarar en la cuarta jornada del juicio oral por el caso.

Sin embargo, sus palabras fueron refutadas por el fiscal Carlos Sale, quien señaló que "hay muchas cosas que no cierran".

Al reanudarse el proceso que pasó a un cuarto intermedio el jueves último, Roberto Gómez (39) declaró ante el tribunal de la sala III de la Cámara Penal de Tucumán que integran Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez.

"Siempre esperé esta oportunidad para decirle a la sociedad que es injusto todo lo que me está pasando. Soy inocente y no tengo nada que ocultar", afirmó el único acusado por el homicidio de Lebbos (23).

Gómez insistió en que "el fiscal (Diego) López Ávila dijo muchas cosas que no son verdad" como que su "familia estaba vinculada con el poder".

"Siempre trabajé con mi papá arreglando electrodomésticos en su taller y como electricista particular", precisó.

Durante su declaración, Gómez sostuvo: "el 27 de noviembre de 2013, mi mamá me llamó al trabajo para contarme que a mi papá se lo había llevado la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) a declarar".

"Lo fui a buscar a Tribunales y cuando salió me mostró un papel donde tenía anotado cuatro números de teléfonos que el fiscal López Ávila le había pedido que identifique si uno pertenecía a mi celular, por lo que entré a tribunales a decirle a la secretaria que uno era mío", añadió.

Según la investigación de López Ávila, el chip de ese número de teléfono fue insertado en el aparato celular que pertenecía a Paulina y fue utilizado por Gómez.

"En ese momento llegó el fiscal López Ávila y ordenó que me alojaran en la alcaidía, donde quedé incomunicado por diez días hasta que me trasladaron a la cárcel por más de un año", agregó.

Gómez aseguró que el día del crimen de Lebbos estaba con su familia "festejando el cumpleaños" de su abuela y que después volvió a su casa con su mujer y sus hijos.

El imputado explicó que si bien el cumpleaños de su abuela es el 11 de febrero, sus tíos "decidieron festejarlo el 25 de febrero a las noche".

"No sé si el fiscal se equivocó o lo hizo con mala intención porque son evidentes todas las contradicciones que hay en la investigación", indicó Gómez, quien señaló que le "robaron" su vida y su libertad, además de causarle "mucho daño" a su familia.

Tras la declaración del imputado, el fiscal Sale señaló que "hay muchas cosas de la declaración de Gómez que no cierran".

A modo de ejemplo, señaló que el 25 de febrero de 2006 "estuvo en la casa de su abuela festejando su cumpleaños hasta la madrugada del 26, cuando desaparece Paulina, pero la verdadera fecha del cumpleaños es el 11 de febrero".

"A lo largo de la investigación se ha comprobado que Paulina desaparece a las 6.30 del 26 de febrero y ese día, a las 10, Gómez hace una consulta de saldo desde el celular de la víctima y a las 11.41 introduce el chip con su número personal", expresó.

Sale indicó que "también se comprobó que Gómez introdujo 17 chips diferentes y que todos se conectan con sus familiares y conocidos".

Cuatro ex funcionarios del gobierno de José Alperovich, el ex jefe de Policía de Tucumán Hugo Raúl Sánchez, el ex subjefe Nicolás Barrera, el ex subjefe de la Regional Norte Héctor Rubén Brito, y el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, junto al ex policía Hugo Waldino Rodríguez, son juzgados durante este debate, acusados de "encubrimiento" del crimen de Lebbos.

El sexto acusado es Gómez, a quien se lo juzga por los delitos más graves, la privación ilegal de la libertad y el homicidio de la joven.

El 26 de febrero de 2006, Paulina salió de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, adonde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado.

Según determinaron los pesquisas, alrededor de las 6.30 de ese día, ambas jóvenes se subieron a un remís color bordó y mientras Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400, Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio César Soto aunque nunca llegó a destino.

Recién 13 días después de desaparecer, la joven fue encontrada asesinada al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana.