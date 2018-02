12/02/2018 - En General

Nuevo Documento del Manifiesto Argentino: Ante la presencia de fuerzas extranjeras en el territorio nacional

Frente al anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que los Estados Unidos de Norteamérica instalarán una “task force” (fuerza de intervención) en el Nordeste Argentino y en particular en la Provincia de Misiones, con el supuesto objetivo de “combatir el narcotráfico y el terrorismo”, El Manifiesto Argentino expresa su alarma ante semejante desatino y rechaza una vez más, con todo énfasis, esta nueva forma de ocupación del territorio argentino.

Todas las formas de ocupación y extranjerización del territorio nacional son repudiables, constitucionalmente inadmisibles, y condenables política y moralmente.

Así como El Manifiesto Argentino ha denunciado y rechazado las extranjerizaciones en la Patagonia y otras regiones, por parte de personas o empresas, ahora rechaza absolutamente esta inadmisible ocupación militar-policial de hecho.

Jamás en más de dos siglos de vida independiente nuestro país ha asistido a genuflexiones semejantes. Jamás gobierno alguno tomó tantas y tan violentas decisiones inconstitucionales y antidemocráticas. Jamás la vocación cipaya, antinacional y neocolonialista de la oligarquía y el empresariado transnacional impusieron sus miserables propósitos como ahora, cuando desde el Poder Ejecutivo se supera todo lo hasta ahora imaginable.

El Manifiesto Argentino denuncia además que estas medidas claudicantes encubren el verdadero objetivo de quienes se creen dueños del mundo y de sus sirvientes locales: nuestros recursos naturales.

Son conocidas esas políticas en todo el planeta. No es la primera vez que so pretexto de “combatir el terrorismo y el narcotráfico” se instalan bases militares norteamericanas en países a los que después someten para saquear sus recursos, incluso generando conflictos que provocan destrucción y muerte de ciudadanos.

La República Argentina es una tierra de PAZ, y no existe ninguna razón que justifique de manera alguna la presencia de las llamadas “task force”. No es cierto que en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay operen organizaciones terroristas. Tampoco es cierto que el narcotráfico tenga en la región un desarrollo que requiera de la intervención de ningún país del planeta, por poderoso que sea.

El Manifiesto Argentino denuncia también que esta necia y peligrosísima decisión del macrismo se relaciona con el desquicio de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) hoy en manos de ineptos y corruptos, y con las negativas a tratar leyes que en lugar de penalizar el consumo aseguren el control jurídico estatal sobre el ilegal negocio de los estupefacientes.

El Manifiesto Argentino exige al presidente Mauricio Macri y a todos los miembros de su gabinete un cambio de 180 grados en esta alocada decisión. Y en particular reclama al gobierno de la Provincia de Misiones y a todos los legisladores provinciales y nacionales, representantes del pueblo, que se expresen de manera contundente en rechazo a semejante avance sobre nuestra soberanía, que nos somete al riesgo de convertir esa provincia primero, y luego al país todo, en una zona de beligerancia absolutamente injustificada.

El Manifiesto Argentino reitera su más absoluto rechazo al sometimiento de nuestra Patria bajo cualquier pretexto. No admitimos ninguna forma de entrega de soberanìa sobre el territorio nacional. No aceptamos el mentiroso discurso del oficialismo macrista-radical que pretende que somos una nación de narcos y terroristas que por eso necesita “ayuda” de fuerzas militares o policiales extranjeras. No renunciamos al estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, que más allá de falencias y errores protegen el derecho del Pueblo Argentino a vivir en paz.

El Manifiesto Argentino reafirma una vez más el derecho popular a la protesta pacífica, y también por eso rechaza éstas y cualesquiera otras formas de violencia estatal, y subraya que las disparatadas políticas “de seguridad” del gobierno de Mauricio Macri sólo procuran control social e impunidad represiva, ahora con el consentido accionar de tropas y fuerzas extranjeras en territorio argentino.

La inmensa mayoría de nuestro Pueblo quiere vivir en un país más democrático, más igualitario y en absoluta e incondicional paz social, como hasta ahora y como venimos construyendo arduamente desde diciembre de 1983.

El Manifiesto Argentino califica estas decisiones del gobierno actual como hechos flagrantes de traición a la Patria, que serán juzgados oportunamente cuando el Pueblo Argentino recupere todos sus derechos y cuando –como decimos desde nuestro nacimiento político– todo lo destruído por decreto será restaurado por decreto.

Junta Ejecutiva Nacional de El Manifiesto Argentino.

En la República Argentina, 11 de Febrero de 2018.