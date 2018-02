09/02/2018 - Luego de 26 horas

UTA levantó el paro y el miércoles habrá una nueva reunión

La Secretaría de Trabajo fue el ámbito donde se destrabó el conflicto entre los empresarios y el gremio que nuclea a los choferes de ómnibus, lo que posibilitó que el servicio vuelva a funcionar con normalidad.

El secretario general de UTA-Tucumán, César González, anunció el fin del paro de choferes que afectó por 26 horas los servicios urbano e interurbano, tras reunirse esta mañana con los empresarios en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Desde AETAT prometieron que abonarán el pago de lo adeudado el próximo jueves, lo que destrabó el conflicto, por ahora. “Suspendemos la medida de fuerza hasta el día miércoles. Nos hicieron una propuesta y ahora la vamos a debatir con los delegados. Si no tenemos una solución volvemos a parar. Tenemos una reunión el día miércoles a las 10, si en esa reunión no se resuelve la situación, la próxima semana habrá un nuevo paro”, expresó González.

Por su parte, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, explicó que el depósito de los salarios depende del cobro del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), un subsidio nacional que ayuda a costear una parte de cada litro de nafta que utilizan las empresas de todo el país. Debido al paro bancario y a los feriados por Carnaval, los empresarios recién recibirán esos fondos el miércoles, por lo que recién estarían en condiciones de abonar el 50% del monto de haberes adeudados un día depués.

Justificaron la medida

La medida de fuerza dispuesta por los choferes de UTA generó el rechazo de toda la sociedad, entre ellos de varios concejales y funcionarios municipales. En este sentido, el titular de UTA, César González, justificó la medida asegurando que “es la única manera de hacernos escuchar”. “Entendemos que la población está molesta pero esto viene de vieja data. Venimos percibiendo la remuneración en cómodas cuotas y eso es imposible que los trabajadores sigan soportando”, sostuvo.

Por otro lado, González disparó duramente contra los concejales y los funcionarios que se manifestaron enérgicamente en contra de la metodología utilizada para cumplir con la medida de fuerza, y les pidió que en lugar de criticar “hagan lo que tienen que hacer”. “Se enojaron políticos de todos los sectores pero no se presentó ningún concejal o legislador a plantearnos y colaborar con alguna solución a este problema que está afectando a los trabajadores. Es más fácil ir a la prensa y criticar a los dirigentes gremiales”, sentenció. Y advirtió que “si no se sienta el poder político a solucionar el problema de fondo del transporte el próximo mes vamos a estar en la misma situación”.

En cuanto a quien debería hacerse cargo de los aumentos, si la provincia o el municipio, consideró necesario que “todos se hagan eco de esta situación y busquen una solución de fondo”. “Del servicio público de pasajeros viven 20 mil personas. Hay que recordar cuándo 1500 compañeros quedaron en la calle porque se fundieron empresas como el Trébol, el Ranchileño, etc. Vamos por ese mismo camino, entonces los poderes concedentes, municipio y provincia, se tienen que sentar a buscar una solución definitiva”, expresó el representante de los choferes, respaldando de alguna manera el pedido de los empresarios para aumentar el boleto.

Intervención del gobierno

El gobierno realizó gestiones para adelantar el pago de un subsidio que la Nación gira todos los meses a los empresarios nucleados en Aetat y “esperemos que esté acreditado el próximo miércoles”, indicó el titular de la repartición laboral, Roberto Palina.

“Debemos dejar de lado, echarnos culpas y reunirse el Concejo Deliberante, debatir por un aumento y así se soluciona el problema”, razonó el funcionario.

Palina dedicó un párrafo a las críticas que hicieron autoridades de la Municipalidad capitalino contra el ministro del área, Regino Amado y su persona. “Cuando se suscitó el conflicto con el gremio municipal y dictamos la Conciliación Obligatoria por una serie de conflictos, dijeron que no correspondía porque no teníamos facultades contra el Municipio y hoy nos echan la culpa porque no dictamos dicha medida por el conflicto con el (sector del) transporte”, indicó.

A su vez, dejó en claro que la figura de Conciliación Obligatoria “no es un deporte y se debe dictar por medidas de fuerza mayor” y en este caso “es por una deuda salarial y tienen derecho a realizar medidas de fuerza por un carácter alimentario”, explicó .