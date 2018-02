AMPLIAR Gómez declarará la otra semana

08/02/2018 - Caso Lebbos

El único acusado del homicidio de Paulina pidió declarar la próxima semana

Roberto Gómez, único acusado de la privación ilegal de la libertad"y homicidio de Paulina Lebbos, la joven tucumana asesinada 2006, declarará la próxima semana luego de que el tribunal del juicio resolvió esta noche pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

El propio Gómez había anticipado esta mañana que quería declarar, pero debido a que la jornada se prolongó demasiado, los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez decidieron que lo haga en la próxima audiencia.

Previo al cuarto intermedio, por secretaría se procedió a leer las declaraciones realizadas durante la etapa la instrucción por el ex subjefe de la Regional Norte Héctor Rubén Brito, el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, y el ex policía Hugo Waldino Rodríguez

Todos ellos, al igual que el ex jefe de Policía de Tucumán Hugo Raúl Sánchez y el ex subjefe Nicolás Barrera, están imputados del encubrimiento del crimen de Paulina.

Durante este tramo de la audiencia, Sánchez y Barrera aceptaron responder algunas preguntas realizadas por el fiscal López Ávila y confirmaron que ambos cumplieron tareas de "asesor" durante el gobierno del ex gobernador Jorge Alperovich después de dejar sus respectivos cargos.

"Nunca en mi carrera policial he tenido proceso ni imputaciones", afirmó Sánchez, quien señaló que actualmente es "policía retirado".

Barrera, por su parte, precisó que mantuvo su condición de asesor hasta su detención, a finales de 2013.

En tanto, Alberto Lebbos, padre de la víctima, fue retirado de la sala de audiencia antes de que comenzara la misma por decisión del tribunal ya que además de ser querellantes es testigo y solo puede presenciar el debate una vez que haya brindado su declaración.

El hecho que se ventila en el juicio, que comenzó el lunes pasado, ocurrió cuando Paulina (23) desapareció el 26 de febrero de 2006 luego de salir de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, adonde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado.

Según determinaron los pesquisas, alrededor de las 6.30 de ese día, ambas jóvenes se subieron a un remís color bordó y mientras Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400, Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio César Soto aunque nunca llegó a destino.

Recién 13 días después de desaparecer, la joven fue encontrada asesinada al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana.