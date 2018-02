08/02/2018 - Cruces

"Amaya pasará a la historia como el tucumano que no trajo viviendas"

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, salió al cruce de las declaraciones del secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, quien expresó que "Tucumán es una provincia estancada, que no progresa".

"Pensé que como secretario de vivienda iba a hablar de las viviendas que trajo a Tucumán, pero todavía, en dos años, no trajo ni una vivienda a nuestra provincia" objetó Regino Amado a las polémicas declaraciones de Amaya.

El Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad aseguró "no lo escuché pero estuve leyendo los diarios a nivel nacional y se ve que él no los vio porque uno de los títulos dice que Tucumán es una de las provincias con mejor tasa de empleo formal privado generado en el bienio, no quiere decir nada de estancamiento".

El Ministro destacó que Tucumán aumentó un 4,1% su empleo privado registrado, liderando el ranking de empleo nacional, tomando como referencia el período de octubre de 2016 y el mismo mes del año anterior, en tanto que en 2017, la provincia informó 172.200 de empleos registrados, casi 7.000 más respecto de 2015.

“Esto habla a las claras de un trabajo importante de la Provincia con el sector privado. El gobernador, Juan Manzur, siempre sostuvo el valor de la relación público privada”, sostuvo.

“Necesitamos embajadores que defiendan a Tucumán”

“Amaya va a pasar a la historia como el tucumano, secretario de vivienda nacional, que en dos años no trajo ninguna vivienda a su provincia. Ojalá que en el tiempo que le queda, que no es mucho, puedan los tucumanos contar con una casa propia. Además de ser una solución habitacional, esto genera empleo”, afirmó Amado.

Amado informó que todas las obras habitacionales realizadas hasta el momento son las que provienen de gestiones pasadas, impulsadas por gobernantes provinciales, municipales y comunales, que estaban en ejecución. Amado explicó que no hay obras de vivienda nuevas,”ni cupos en plena realización en este momento”.

La Provincia apostó al desarrollo productivo

El Ministro dijo, además, que Amaya debería observar todo lo que se hizo en materia de producción: “La intervenciones gubernamentales para favorecer al sector azucarero, el limón, el arándano y la frutilla. Esto habla de una política económica y una dedicación para conseguir empleo”.

Amado aseveró que en un año no electoral, es un buen momento para trabajar juntos por una Argentina y un Tucumán mejor. Dijo que en todos los casos, cuando hubo tucumanos que alcanzaron cargos nacionales, siempre buscaron conseguir cosas para su provincia: “Los funcionarios nacionales tendrían que ser embajadores provinciales que puedan difundir las cosas buenas que tenemos y, si hay algo que requiere discusión, sería bueno aportar soluciones, como traer más viviendas”.

Y finalizó en referencia a Amaya: “Todos sabemos cuál es su historia. Estuvo 12 años al frente de la intendencia capitalina y hoy reclama muchas cosas que podría haber solucionado el y no hizo”.