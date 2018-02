AMPLIAR Alberto Lebbos en el juicio

06/02/2018 - Histórico

El juicio por el caso Lebbos comenzó con planteos de incompetencia

El tribunal del juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la joven tucumana asesinada en 2006, rechazó el planteo de incompetencia de la defensa de Roberto Gómez, único acusado por la privación ilegal de la libertad y el homicidio de la víctima, y ordenó la continuidad del proceso, cuya primera jornada se realizó ayer.

Los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal tucumana, Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, analizaron el pedido realizado por el abogado Juan Santamarina y rechazaron por unanimidad el pedido de incompetencia.

El letrado de Gómez planteó la cuestión de competencia al sostener que por el tipo de delito (privación ílegitima de la libertad) debe intervenir la justicia Federal.

El fiscal Carlos Sale cuestionó el reclamo y sostuvo que "es reiterativo, dilatorio e inoportuno" y recordó que el tema "ya fue resuelto por el juez de instrucción y la Cámara de Apelaciones".

El fiscal citó jurisprudencia de privaciones ilegítimas de la libertad juzgadas en instancias provinciales en los casos "Cabezas" (asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en 1997, en la provincia de Buenos Aires) y "Marita Verón" (la desaparición de María de los Ángeles Verón en 2012, en Tucumán).

Durante el proceso, cuatro ex funcionarios del gobierno de José Alperovich y otros dos acusados serán juzgados por el mencionado tribunal tucumano.

En el banquillos de los acusados estarán el ex jefe de Policía de Tucumán Hugo Raúl Sánchez; el ex subjefe Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte Héctor Rubén Brito, y el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella.

Todos ellos, más el ex policía Hugo Waldino Rodríguez están imputados del encubrimiento del crimen de Lebbos.

El sexto acusado es Gómez, a quien se lo juzgará por la privación ilegal de la libertad y el homicidio de la joven.

Gómez es el único de los seis imputados que estuvo preso y que a fines de 2016 fue liberado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haberse cumplido los plazos de la prisión preventiva.

Pese a que no surgieron otros imputados durante la etapa de instrucción de la causa, Sale sostiene que Gómez "no fue el único autor del crimen de Paulina" y espera que durante el juicio se rompa el pacto de silencio para ampliar las imputaciones.

"No es un juicio fácil pero confiamos en el tribunal y en nuestro trabajo para resolver el caso", indicó Sale en declaraciones a la prensa realizadas hoy en la sede judicial.

Fuentes judiciales estiman que el debate se extenderá durante todo 2018 y que declararán unos 270 testigos, entre ellos el ex gobernador tucumano Alperovich, según la medida dispuesta ante un pedido de la querella, encabezada por Alberto Lebbos, padre de la víctima.

Si bien los abogados de Alperovich adelantaron que el actual senador nacional responderá por escrito un pliego de preguntas, Sale aclaró que "si existen dudas por parte de los miembros del tribunal podrá ser llamado a presentarse a declarar".

De todos modos, el fiscal admitió que "no hay posibilidad" de pedir el desafuero de Alperovich para obligarlo a declarar como testigo de manera presencial.

Por su parte, el abogado Emilio Mrad, representante de Lebbos, pidió que los testigos que se ampararon en sus fueros para declarar por escrito sean interrogados para las aclaratorias en sus residencias en caso de no aceptar presentarse en la sala de audiencia.

El artículo 230 del Código Procesal Penal de Tucumán exime de prestar testimonio en presencia del tribunal a autoridades y funcionarios de alto rango o que estén amparados por fueros.

En la primera jornada, el tribunal rechazó por unanimidad la incorporación de pruebas ofrecidas por el abogado Gustavo Morales, defensor del ex funcionario provincial Di Lella,

El letrado dijo contar con la copia de un supuesto correo enviado por Beatriz Rojkés de Alperovich, pero no supo verificar la autenticidad del mensaje que fue dejado en su estudio en forma anónima.

En este marco, un momento de tensión se vivió en los pasillos de tribunales cuando Lebbos denunció que un supuesto familiar de Di Lella lo amenazó.

El primer testigo será Lebbos, padre de a joven, quien declarará una vez que se cumplan los primeros pasos procesales, que incluye la declaración de los imputados.

Representantes de entidades de derechos humanos y entidades que luchan contra la impunidad de diferentes puntos del país llegaron a Tucumán para acompañar a Lebbos.

En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentran Matías Garrido, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, y Nilda Gómez, madre de una víctima de Cromañón que se recibió de abogada para comprender esa causa penal.

El tribunal resolvió que las audiencias se desarrollarán de lunes a jueves de 8.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30, aunque no descartó flexibilizar los horarios de ser necesario.

El 26 de febrero de 2006, Paulina (23) salió de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, adonde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado.

Según determinaron los pesquisas, alrededor de las 6.30 de ese día, ambas jóvenes se subieron a un remís color bordó y mientras Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400, Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio César Soto aunque nunca llegó a destino.

Recién 13 días después de desaparecer, la joven fu encontrada asesinada al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana.