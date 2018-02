01/02/2018 - Carlotto le envió una carta a Zannini

"La Justicia muchas veces no coincide con las leyes"

La referente de Abuelas advirtió que el ex funcionario está preso "por aspirar a una sociedad más justa".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le envió una carta al preso político Carlos Zanninien la que aseguró que "la Justicia muchas veces no coincide con las leyes" y advirtió que el ex funcionario fue encarcelado "por aspirar a una sociedad más justa".





"No soy abogada y no puedo explicar en derecho los motivos de tu prisión. Sólo puedo decir que estos cuarenta años de lucha incansable por encontrar a todos los nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado me han enseñado que la Justicia muchas veces no coincide con las leyes y menos aún con la aplicación de que ellas hacen algunos miembros del Poder Judicial que nunca han sido independientes del poder de turno, sea este de los militares, de grupos empresarios o de los grandes medios de comunicación", sostuvo la referente de los derechos humanos.





A través de la misiva enviada al Penal de Ezeiza, Carlotto señaló que el ex secretario de Legal y Técnica está "encarcelado" por "aspirar a una sociedad más justa".





"En este camino siempre recibimos un apoyo generoso de tu parte, no sólo porque integrabas como funcionario un Gobierno que hizo de la Memoria, la Verdad y la Justicia pilares de su política de Estado, sino porque tus profundas convicciones personales te llevaron a estar cerca nuestro, impulsando la búsqueda y alegrándote ante cada abrazo nuevo de los 127 encuentros que pudimos celebrar", agregó.





La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo remarcó su "convicción" de que los "padecimientos" a los que está siendo "sometido van a terminar, más temprano que tarde".





“En estos 40 años aprendimos que la justicia y el bien triunfan porque ambos son caros sentimientos de la sociedad argentina que, a diferencia de las serviles burocracias judiciales, siempre ha sabido hacer oír frente a los atropellos de los poderosos. Que mis palabras te den fuerza", finalizó Carlotto en su carta.





El dirigente político está detenido desde el pasado 8 de diciembre en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza en el marco de la causa que investiga la presunta comisión del delito de traición a la Patria con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.