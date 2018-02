31/01/2018 - Los camioneros no están solos

La CGT participará de la movilización del 22 de febrero

Tras la primera reunión del Consejo Directivo de la central obrera sin la presencia de "los gordos", la Confederación General del Trabajo adhirió a la marcha del 22 de febrero, que ya cuenta con la adhesión de las dos CTA. Además ratificó la declaración de Mar del Plata, impulsada por Hugo y Pablo Moyano, contra las reformas previsional y laboral promovidas por la alianza gobernante.

Los triunviros de la CGT Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña informaron que el Consejo Directivo aprobó acompañar el 22 de febrero la movilización que encabezará el sindicato de Camioneros en la avenida 9 de Julio y ratificar el "documento de Mar del Plata", como se conoce el crítico comunicado firmado el 19 de enero contra la reforma laboral y las políticas económicas del Gobierno, durante un encuentro promovido por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y la Corriente Federal. La ausencia del triunviro Héctor Daer en la conferencia de prensa fue el reflejo del faltazo de "los gordos", que dejaron vacíos 8 de los 35 asientos que reúne a la plana mayor de la organización.





"La CGT estará divida o no, según las respuestas que se vayan dando", se despegó Schmid al relativizar la ausencia de "los gordos" en la reunión, y señaló que "con el correr de los días, los que no estuvieron darán explicaciones de por qué no estuvieron presentes". Frente a la consulta específica acerca de la ausencia de Daer, Schmid argumentó, primero, que "está de vacaciones", y luego agregó que "tiene algunos matices alrededor de todo esto".





El gremio de Sanidad, encabezado por Daer, no es el único que tiene "matices" respecto de la confrontación con la Casa Rosada, cuya primera demostración de fuerza se producirá en febrero. Schmid, aclaró, que durante la reunión del Consejo no estuvo en discusión la convocatoria a un paro general.





Entre los ausentes de "peso", por capacidad de movilización y cantidad de afiliados, vale contar a Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Gerardo Martínez (Uocra).





"No sé cómo estará el país de acá a un año, mucho menos puedo imaginar cómo va a estar la CGT", cerró Schmid las consultas sobre una eventual ruptura de la central obrera, mientras Acuña pidió "preocuparse por los aumentos, la evasión fiscal y la desocupación".





En ese tono, los triunviros presentes —que completaron el tridente con la presencia de Sandra Maiorana, titular de la asociación de médicos— ratificaron las críticas del documento de Mar del Plata sobre los masivos despidos en el sector público, a los que se sumaron 30 mil despidos en el sector energético en la Patagonia, la baja del poder adquisitivo, la caída del consumo y la "dificultad de encarrilar el proceso inflacionario".





Sobre ese último punto Schmid se detuvo para adelantar la posición de la CGT acerca del techo que el Gobierno pretende imponer en las paritarias: "Las paritarias deben ser libres, sin interferencias, y no se acepta ningún tipo de referencia o techo, sobre todo porque nos hace dudar las dos últimas referencias dadas por el Gobierno, que fueron desbordadas por la realidad".





En un contexto marcado por las denuncias judiciales contra la familia Moyano —Pablo, secretario adjunto de Camioneros, y su hermano Facundo estuvieron presentes en la reunión del CD— y las detenciones de dirigentes gremiales acusados de corrupción, Schmid rechazó los discursos de "desligitimación" de las organizaciones sindicales y repudió los casos que llevaron a la detención de Juan Pablo "Pata" Medina (Uocra-La Plata), Marcelo Balcedo (Soeme) y Omar "Caballo" Suárez (Somu).





"No podemos medir la realidad sindical por cinco, seis, veinte o cincuenta sindicalistas, cuando hay 38 mil compañeros", subrayó el triunviro y titular del gremio de Dragado y Balizamiento, en referencia a los representantes gremiales y secretarios de los 3 mil sindicatos confederados. "No da con el buen nombre y el honor de nuestros compañeros", insistió Schmid sobre la situación de los dirigentes imputados.





Por otra parte, el triunviro que responde el sector moyanista calificó de "simbólico" el anuncio del presidente Mauricio Macri respecto de congelar los salarios de los altos cargos políticos del Poder Ejecutivo, que reciben sueldos superiores a 150 mil pesos. "Acá hay personas que pueden congelar su salario porque tienen suficiente plata en el bolsillo y hay criollos de a pie que no tienen esa posibilidad", sentenció.