30/01/2018 - CFK desmintió los dichos sobre las inversiones de L'Oréal

Macri y sus anuncios maquillados

"Miente o está desinformado", planteó la ex presidenta Cristina Kirchner al salir al cruce de las afirmaciones de Mauricio Macri sobre la empresa cosmética L'Oréal, que según dijo "nunca había querido invertir en el país". La senadora recordó que en 2015 la firma invirtió 100 millones de pesos y ella participó de la inauguración de una planta en Garín.

Macri celebró, como parte del ya conocido guión de Cambiemos, que el mundo “volvió a abrir las puertas” al país y como ejemplo citó a la compañía de cosméticos L’Oréal, que según sus propias palabras “hace años no quería invertir un peso en este país” y ahora expandiría su producción. Desde Twitter, la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner desmintió las palabras de Macri y recordó que en 2015 la empresa invirtió 100 millones de pesos en su planta de Garín.





"El presidente de L’Oréal, que hace 70 años está la empresa en la Argentina y hace años que no quería invertir un peso en este país, me dijo que van a hacer un nuevo centro logístico para aumentar la producción", celebró Macri desde la Casa Rosada, en su primera aparición pública tras la gira por Rusia, Suiza y Francia. Además de anunciar el recorte del 25 por ciento entre los cargos jerárquicos y la exclusión del Poder Ejecutivo de los familiares de los ministros -decreto que aún no fue redactado- el Presidente remarcó la buena recepción por parte de los empresarios con los que se reunió en el exterior.





Sin embargo, la ex presidenta lo cruzó por Twitter. “Alguno de ellos miente o está desinformado… Y no creo que sea el presidente de L’Oréal”, escribió la senadora, que recordó que el 15 de octubre de 2015 inauguró junto a las autoridades de la compañía una ampliación de la planta de L’Oréal en Garín luego de una inversión de 100 millones de pesos.





“Lo recuerdo muy bien porque ese día también entregamos, junto al CEO local de la empresa, el premio L’Oréal-UNESCO “Mujeres en la Ciencia” a Andrea Gamarnik, gran científica argentina”, recordó CFK y completó: “Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo.”