30/01/2018 - Macri anunció una reducción del Estado

Otro ajuste en marcha

El Presidente señaló que habrá un recorte del 25 por ciento de los cargos del Ejecutivo Nacional, que los ministros no podrán tener familiares en el Gobierno y que los funcionarios este año no van a tener aumentos de sueldo. De este modo, se darán de baja muchos contratos que el mismo macrismo creó cuando llegó al Gobierno y se intenta subsanar el escándalo protagonizado por el ministro Triaca.

El Presidente, Mauricio Macri, encabezó esta mañana el anuncio de recorte en la estructura del Estado nacional. Anticipó una reducción del 25 por ciento de los cargos del Poder Ejecutivo, lo que afectaría a unos mil puestos. También se congelarán salarios de los cargos jerárquicos, aunque los gremios estatales redoblan la señal de alerta. El achicamiento del Poder Ejecutivo redundaría en un “ahorro” fiscal de 1500 millones de pesos al año. "Si los argentinos están haciendo su aporte, la clase política tiene que dar el ejemplo. La austeridad tiene que partir de la política", afirmó el Presidente e invitó a provincias y municipios a emular las tres medidas anunciadas. También afirmó que se prohibirá a los ministros designar familiares en el Gobierno, medida que regirá de manera retroactiva, ante las críticas por las polémicas designaciones en varias carteras, entre ellas las vinculadas al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.





“Vamos a reducir 1 de cada 4 cargos políticos del Poder Ejecutivo, durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo. Habrá un recorte del 25 por ciento de los puestos actuales, lo que significará mil cargos menos, y representará un ahorro de 1500 millones de pesos al año”, anunció Macri. Lo que no detalló el mandatario es qué funciones del Estado quedarán deterioriadas a partir de semejante purga. Centró su argumento en el impacto fiscal (que en términos de las finanzas públicas de la economía nacional es insignificante) pero no se refirió a cómo afectará dicho recorte a las tareas que a diario lleva a cabo el Ejecutivo, que actualmente cuenta con 20 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarias, 687 direcciones nacionales y generales, 122 institutos y organismos. El congelamiento salarial se aplicará sobre ministros, secretarios y subsecretarios.





La imposibilidad de que los familiares de los ministros formen parte del Gobierno se aplicará a través de un DNU de forma retroactiva. "Ningún ministro puede tener familiares en el Gobierno. Con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos y eso me da mucha pena. Pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente", afirmó Macri. La medida afectará a prácticamente todos los ministros y aparece después de las fuertes críticas por las designaciones de Jorge Triaca, entre otros funcionarios.