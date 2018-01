26/01/2018 - Las autoridades de YCRT pidieron efectivos federales

Río Turbio: tras los despidos, gendarmes

La intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio envió una carta al Escuadrón 43 de Gendarmería en la que solicitó "en carácter muy urgente la presencia de 200 efectivos de Gendarmería y/o otras fuerzas federales". Los trabajadores de la mina mantienen una protesta por los 200 despidos, a los que se sumarían 500 más.

La respuesta de la intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) al reclamo de los 200 trabajadores despedidos fue un pedido al Gobierno nacional para que envíe personal de Gendarmería que “garantice la seguridad” de esa planta, ubicada en la provincia de Santa Cruz. La gobernadora Alicia Kirchner expresó su “preocupación” por los despidos, pidió “que se revea esa situación” y anticipó que su administración mantendrá reuniones en Buenos Aires la semana próxima.





Desde que a principios de esta semana la administración de YCRT envió más de 200 telegramas de despidos, y aclaró que tiene una tanda de otros 500 en lista, varios de los obreros y sus familias iniciaron una protesta pacífica frente al ingreso de la Mina 5. En ese marco, Sergio Lumacchi, coordinador de YCRT y mano derecha del interventor Omar Faruk Zeidán, envió una carta al Escuadrón 43 de Gendarmería en la que solicitó "en carácter muy urgente la presencia de 200 efectivos de Gendarmería y/o otras fuerzas federales que designe, a los fines de garantizar la seguridad en la planta industrial".





La gobernadora santacruceña Alicia Kirchner remarcó que los despidos “tienen impacto en toda la población” de esa región que vive de la producción de carbón: “No tenemos allí otra fuente de trabajo”, reconoció la mandataria provincial, en diálogo con FM La Patriada. Además, pidió a las autoridades nacionales que “hagan un análisis de la situación, en el marco de la prudencia y para encontrar soluciones”.





Iván Zurita, delegado de ATE en Río Turbio, recordó que “el achicamiento” comenzó una vez asumido el gobierno de Mauricio Macri. Desde 2015 se inició un período en el que “recibimos intimidaciones para que nos vayamos con retiros voluntarios”, y luego comenzaron los despidos. “Hay compañeros a los que le faltaban cuatro meses para jubilarse y les mandaron un telegrama”, relató.





Uno de ellos dio un discurso frente al acampe: “Siempre fui un hombre de disciplina y trabajo que nunca le falló a la empresa, y así me pagaron”, lamentó. No dio su nombre pero aseguró tener 35 años de trabajo en esa mina. “Le pido a los compañeros de la cuenca carbonífera que no claudiquemos porque la lucha recién comienza, porque nosotros fuimos los que mantuvimos la empresa en pie en la década del ’90. Le están quitando el plato de comida a los hijos”, alertó.





Por su parte, el titular de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón, aseguró "el conflicto se va a profundizar” y que a ello le va a seguir “un profundo conflicto social, porque el problema involucra dos comunidades", Río Turbio y 28 de Noviembre.





Zurita sostuvo que “estas políticas nos están llevando al exterminio” del pueblo, ya que la inmensa mayoría de quienes viven en la ciudad de Río Turbio dependen de la producción minera, que emplea a 3 mil personas. “El pueblo entero se ha parado”, aseveró. Por eso, el delegado ratificó el paro y anticipó que las expectativas están puestas en “la reunión que el lunes o martes” tiene prevista con las autoridades de YCRT.