AMPLIAR Tucumán se promocionó en Mar del Plata

26/01/2018 - Turismo

Tucumán seduce a turistas en Mardel con folclore y comidas típicas

La provincia de Tucumán tuvo su “Día” en el Espacio Clarín que se montó en Mar del Plata. Los que se llegaron hasta el lugar degustaron de las tradicionales empanadas, se llevaron limones de exportación, disfrutaron del Ballet folclórico “El Arriero”, la conductora Teté Coustarot recordó a Mercedes Sosa, hubo sorteos y buena música interpretada por cantantes tucumanos.

“En Mar del Plata confluyen los turistas de todo el país. Nuestro slogan es: ‘Tucumán, somos tu destino`. La oferta de la provincia es variada, con una gran diversidad de recursos naturales que van desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los más de tres mil”, aseguró el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, redondeando la idea de traer un poco de cultura de la provincia a La Feliz.





Además, el funcionario destacó cómo mejoró la conectividad en los últimos años, con más vuelos y nuevos destinos. “Tucumán está en un punto estratégico del norte argentino. Tenemos tres vuelos semanales que nos unen con Santiago de Chile y tres a Lima (Perú). Desde junio, sumamos tres frecuencias semanales a San Pablo (Brasil)”, recalcó.





Con un gran clima festivo y con el salón de Alberti y Güemes repleto, la jornada comenzó con la presentación de un video que promocionó los principales destinos turísticos de la provincia, destaca el diario nacional en su edición de hoy.





Luego, Teté Coustarot, la anfitriona de la tarde, entrevistó a las últimas ganadoras del concurso de la Reina Nacional de la Empanada, que se realiza en el marco de la Fiesta Nacional de la Empanada en la ciudad de Famaillá. Ana Rivadero, Cristina Rojas y Valeria Velázquez contaron cuáles son los secretos para degustar de esta comida típica tucumana, el uso del horno de barro y hasta el número de repulgues necesarios para que salgan perfectas. “Deben ser 13 repulgues”, dijeron.





Después de esa charla, las campeonas de distintas ediciones de la fiesta repartieron las empanadas entre el público. Y, mientras todos los asistentes al Espacio Clarín hacían una degustación, comenzó un número del Ballet Folclórico El Arriero, que realizaron coreografías sobre una zamba, un gato y una chacarera, entre otros ritmos folclóricos del norte del país.





El Día de Tucumán continuó con un sorteo de una estadía de dos noches en un hotel de nuestra provincia. Y se repartió un pack con limones de exportación entre el público, que además pudo probar una limonada en uno de los stands.





“Queremos demostrar que en Tucumán no sólo se hace folclore, que es maravilloso”, dijo Pablo Pacífico. El músico, con más de 30 años de trayectoria, trajo su big band con la que hicieron obras clásicas de jazz. “Mi papá me decía que deje un poco el rock y que escuche a Sinatra”, contó el tucumano, antes de interpretar su versión de I’ve Got You Under My Skin, que popularizó “La Voz”. También interpretó “Cheek to Cheek”, que inmortalizó Fred Astaire. Y también hubo lugar para “Montón de nada”, de Memphis La Blusera.





Luego, la reconocida conductora habló de Mercedes Sosa y se pasó un video con algunos momentos inolvidables de “La Negra”. El cierre fue con el folclore de Leandro Robin. El “Tucu”, así se hizo conocido, fue finalista en la edición 2016 de Gran Hermano. “Chacarera de las piedras”, “Sólo le pido a Dios” y “Al Jardín de la República” fueron algunas de las canciones de su repertorio.