22/01/2018 - Respuesta a Massot

"No nos reconciliaremos, ni perdonaremos, a los genocidas y ladrones de bebés"

A través de un comunicado, la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán (Fundación M.I.T.) dio a conocer su repudio a las declaraciones de Nicolás Massot, titular del bloque de diputados nacionales del PRO, que sin vergüenza ni pudor, reclamó a la sociedad que se reconcilie con los genocidas, civiles y militares

Los mismos que robaron, saquearon viviendas e instituciones, torturaron, secuestraron y asesinaron a 30 mil seres humanos (lo mejor de una generación de jóvenes), y hasta fueron capaces de robar sus bebés y sus identidades, con la complicidad de la iglesia, y de los medios.

Los dichos de Massot, miembro de una familia de Bahía Blanca, con estrechos vínculos con la Armada, y propietaria del periódico “La Nueva Provincia” (uno de los mayores apoyos civiles de las Fuerzas Armadas durante la dictadura genocida), se permite realizar estas afirmaciones, en momentos en que la política de Derechos Humanos del neoliberal gobierno macrista está sufriendo un gravísimo retroceso. Y si no, baste ver la aplicación del beneficio de la prisión domiciliaria a condenados a cárcel perpetua y común, y con los encarcelamientos de dirigentes políticos y sociales.

Y pide reconciliación y perdón, Massot, para individuos tan soberbios que los llevaron a no romper jamás su “pacto de silencio”, a no hacerse cargo de sus crímenes, y no producir gestos que indicaran su arrepentimiento respecto de la atrocidad de sus acciones. Individuos que actuaron de noche, y encapuchados, para no tener que asumir sus crímenes.

Por esto, y por muchas razones más –concluye el comunicado de prensa- es que la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán destacó que “tal reconciliación es imposible, mientras no haya memoria, verdad y justicia, y juicio y castigo para los culpables del genocidio”.