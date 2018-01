18/01/2018 - Básquet

Tucumán BB prepara la vuelta para seguir en lo más alto

En el estadio Marta Elena Fernández el clima es el ideal. El repique del balón sobre el parqué retumba en el ambiente. Los jugadores van y vienen sobre el campo de juego ante la vigilia permanente de un Gabriel “Tompy” Díaz que parece añorar viejos momentos de gloria.

Tucumán BB no descansa. Lidera con comodidad la División NOA del Torneo Federal y comienza a mirar la segunda fase de la competencia para ajustar detalles y que el trabajo se plasme en cada juego que vendrá. El margen de error se achica y el objetivo es cada vez más claro. El entrenador José García no para. Ajusta. Indica. Hace sonar el silbato. “¡Bien, Pablo!”, aprueba tras una buena penetración de Bilat. El profesor Luis Lemos, a su lado, le marca cuestiones de los jugadores y Alejandro Espeche toma notas de cada detalle de la práctica. La “naranja” va y viene de lado. No se cansa y hasta parece desarmarse cuando cae en manos del “Comandante” Víctor Hugo Cajal. La práctica es intensa, pero el ambiente es cordial. Las risas emanan al costado del campo entre Sergio Ravina y Emiliano Martinaque trabajan de manera diferenciada. En la mirada de la estatua del número 7 parece haber complicidad. El tiempo es hoy. La primera semana de trabajo llega a su fin.

“Es una etapa dura. Estamos trabajando la parte física y de básquet con mucha intensidad. Hicimos mucho hincapié en eso y la velocidad. Contento porque respondieron bien los jugadores”, señala José García sobre el trabajo realizado y sobre la preparación que los chicos vienen realizando. Sobre las caras nuevas que presentan los entrenamientos, se mostró más que complacido por el desempeño de los juveniles Facundo Dellavalle, Germán Arias que viene de Napostá de Bahía Blanca y los santiagueños Fabián Contreras y Mauro Morales que llegaron de Belgrano. “Me han llenado mucho los ojos los chicos. Sobre todo desde el punto de vista físico. Nos dan mucha más intensidad a los entrenamientos y los jugadores se sienten mucho mejor por la oposición que demuestran. Así que muy positivo. Esto nos potencia mucho más como equipo”, analizó el Coach.

El comienzo del año marca ineludiblemente la posibilidad de conseguir el ascenso. Los play offs están a la vuelta de la esquina, José García mira de reojo, pero no saltea ningún peldaño de la escalera. Escalón por escalón. “Hablamos con los jugadores que antes de las definiciones vamos a tener 12 partidos por delante. 6 de local y 6 de visitante hasta Marzo. Por lo que no vamos a tener ningún fin de semana de descanso. Así que primero debemos ocuparnos de lo que nos toca”, sostuvo el entrenador. “Por supuesto que estamos esperanzados en terminar en la primera posición para llegar mejor a los Play Offs y ahí recién pensar en los mismos. Si bien es cierto, estamos viendo a los equipos de las otras zonas en cómo están jugando y de qué manera lo están haciendo. Seguramente algunas cosas cambiarán”, analizó. Sabe que por delante el camino es uno solo y que debe estar preparado para lo que se viene: “Serán juegos más físicos. Los estadios chicos con mucha presión de los espectadores. Así que vamos a estar preparados para eso”.

Mañana será un nuevo día de entrenamiento y se comenzará a preparar el partido de la vuelta ante El Tribuno el 26 de Enero a las 22.