18/01/2018 - Salud

Fijate si tenés que vacunarte contra fiebre amarilla

Los tucumanos que deseen vacacionar en Brasil, deberán tener especial cuidado con la fiebre amarilla, patología que ganó terreno en el país vecino.

“Desde este año cambiaron las zonas libres de fiebre amarilla en Brasil. A lugares como Río de Janeiro, Búzios, San Pablo, Espíritu Santo, Bahía y Fortaleza hay que ingresar con la vacuna. En cambio, zonas costeras del norte como Maceió, Natal, Recife; algunas del sur como Torres, Florianópolis y Camboriú no es necesario vacunarse”, explicó al respecto el jefe del Programa de Inmunización del PRIS, Ricardo Cortez.

Los viajeros que vayan al norte de Brasil por vía aérea, no deben vacunarse. Sin embargo, aquellos que viajen en auto y tengan una parada en Misiones, deberán hacerlo. La única excepción es pasar por Misiones sin quedarse, viajar con las ventanillas cerradas, con aire acondicionado, usando repelentes y ropa larga.

Las embarazadas, los menores de seis meses o personas inmunodeprimidas no pueden recibir la inoculación. En tanto, los adultos mayores a 60 años, niños entre seis y ocho meses, como así también mamás que están lactando hasta los ocho meses inclusive, al ponerse la vacuna pueden tener efectos adversos.

Cabe destacar que el certificado contra fiebre amarilla tiene vigencia después de diez días de aplicada la vacuna porque es el tiempo mínimo y necesario para dar protección al paciente. “Si uno va a un país donde se exige tener esta vacuna, tiene que saber que si se la colocó ayer, no lo dejarán entrar”, advirtió Cortez.

Los viajeros podrán obtener la inmunización en el Vacunatorio de la Familia (Av. Mate de Luna 1935) los lunes, miércoles y viernes, de 7:30 a 13:30 horas y en Sanidad de Fronteras (Av. República del Líbano 956) los lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11 de la mañana. No es necesaria ninguna preparación previa a la inoculación.