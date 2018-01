16/01/2018 - Chile

Fervor católico con 400 mil fieles en misa masiva

Más 400 mil fieles dieron la postal gráfica del día en Chile con una elipse del Parque O'Higgins repleta, respetuosa y ferviente de escuchar el mensaje del Papa Francisco en la primera misa al aire libre por la Justicia y la Paz.

Pese a la espera de horas y que muchos pernoctaron en el lugar, el Pontífice fue recibido con un vibrante entusiasmo que parecía una "barra brava". En el papamóvil hizo un improvisado recorrido de 15 minutos por distintos lugares del recinto para lograr saludar a la mayor cantidad de peregrinos. Al subir al altar, el público se recogió en un solemne silencio para escuchar las lecturas evangélicas y la homilía de Jorge Bergoglio centrada en las Bienaventuranzas. Francisco, quien vivió en Santiago en 1960, reconoció al pueblo chileno como luchadores capaces de levantarse ante los peores derrumbes: "Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar; cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes!".

De las bienaventuranzas, afirmó que ellas "no nacen de actitudes criticonas ni de la palabrería barata de aquellos que creen saberlo todo pero no se quieren comprometer con nada ni con nadie". El Papa conminó a los asistentes a "sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad! A golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera que tenemos de tejer un futuro de paz".

Al referirse a la justicia, citó al fallecido cardenal y arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez: "No puedo dejar de evocar a ese gran pastor que tuvo Santiago cuando en un Te Deum decía: "Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Y si alguien nos pregunta: ¿Qué es la justicia? o si acaso consiste solamente en no robar, le diremos que existe otra justicia: la que exige que cada hombre sea tratado como hombre».

Los asistentes dieron un aplauso cerrado a la cita del Pontífice como también cuando evocó a San Alberto Hurtado: "Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien".

En el ofertorio un grupo de mapuches, haitianos y rapanuis hicieron entrega de ofrendas en representación de los inmigrantes y de los pueblos originarios. A ellos se sumó un grupo de personas vestidas de huaso y un grupo de niños.

La mayoría de los fieles pernoctó en el Parque para poder asistir a la primera Eucaristía del Papa Bergoglio. Sin embargo, centenares quedaron fuera del recinto al llegar fuera de horario, especialmente argentinos que habían viajado toda la noche para ver a su compatriota, y acusaron "descriterio".

También hubo incidentes en otras entrada, luego que la policía intentara dispersar a manifestantes de la comunidad de Osorno que llevaban carteles que decían "ni tontos ni zurdos.

Osorno sufre. Obispo Barros encubridor", en referencia al polémico prelado perteneciente al círculo íntimo del ex párroco de El Bosque, el condenado sacerdote Fernado Karadima.

Al grupo se unió el sacerdote obrero, Mariano Puga, y algunos miembros de comunidades eclesiales de base que llevaban un cartel con la frase "Por una Iglesia pobre para los pobres". La multitud se retiró ordenadamente y en calma, algunos muy emocionados por haber estado tan cerca del Papa, "mucho más que en la Plaza de San Pedro", comentó una mujer. Otra joven que cargaba un bebé expresó que se retiraba feliz, pero "esperaba más de la homilía, que abordara temas más actuales, como los mapuches o las familias gay". En la madrugada, en tanto, dos capillas católicas resultaron totalmente destruidas por incendios en la región de la Araucanía, que visitará mañana el Papa cuando llegue a Temuco.

No se descarta que sean actos intencionales ante la visita de Francisco.

Una tercera iglesia, la Parroquia de la Divina Providencia en el centro de la capital, amaneció con rayados que decían "Cómplice de violación", "Cómplice de pedofilia".

El papa Bergoglio pasó frente a esta iglesia en su camino hacia el Palacio de La Moneda y luego de regreso del Parque O'Higgins. (ANSA).