AMPLIAR el bebé está fuera de peligro

16/01/2018 - Salud

El "bebé de los valles" y su mamá están bien

“El estado de salud de Isabel Luna y su bebé, Pablo Agustín, es muy bueno. Están en perfectas condiciones”, aseguró la subdirectora médica de la Maternidad de Concepción, Aida Carrizo, luego de que los pacientes fueran asistidos por un policía y el chofer del móvil sanitario durante el parto en una ambulancia sobre la ruta 307.

Isabel (21) se encontraba de vacaciones junto a su novio en El Mollar. Durante la noche del domingo concurrieron al CAPS de la zona porque la joven presentaba dolores abdominales. Los profesionales de inmediato la derivaron en ambulancia al hospital de Santa Lucía.

Carlos Yelma es el chofer del Sistema de Salud que lleva varios años trasladando pacientes, éste le indicó que si se sentían mal le avisaran. Fue así que se detuvieron en la ruta y en el lugar cercano a El Indio se encontraron con el comisario Ángel Rodrigo, quién había tenido un desperfecto mecánico con su auto. El efectivo de inmediato le ofreció ayuda pero sin imaginarse que iba a ser partícipe de un parto.

Hicimos el trabajo que teníamos que hacer, con los conocimientos que uno adquirió durante la carrera. Con cursos de primeros auxilios lo pudimos ayudar. Esto optimiza la función policial. En lo personal es una satisfacción y es una bendición de Dios que intervenga en un hecho así. Es una experiencia muy buena”, dijo Rodrigo.

Por su parte, Yelma contó: “Busqué un lugar para detenerme en la ruta y da la casualidad que era amplio el espacio y que justo estaba el policía. Ahí me bajé y vi cuál era la situación. La verdad es que fue emocionante. Por un segundo me quedé mirándolo. Fue un parto normal para nosotros; ayudó la mamá y hasta el bebé, por eso todo salió bien. Luego se sumó un médico que también bajaba de los valles, pero su especialidad es la traumatología y gracias a sus conocimientos sanitarios dio más tranquilidad y seguridad al momento”.

Después otra ambulancia los encontró en el camino para colaborar en caso de alguna necesidad. El traslado se concretó hasta el efector de Santa Lucía, donde ya lo esperaban. Posteriormente se los derivó a la maternidad de Concepción.

Sobre lo sucedido, la flamante mamá dijo muy conmovida: “Estoy emocionada, no me esperaba esto. Me atendieron muy bien y estoy muy agradecida al chofer, al policía y al médico. Sin ellos no sé lo que hubiese pasado”.

Reconocimiento

Debido al accionar de los trabajadores, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, los recibió personalmente y los reconoció por el cumplimiento de sus tareas, y al respecto manifestó: “Hay que destacar la participación, el coraje, la decisión y la tranquilidad de ellos. La capacidad es buena, pero cuando pasan estas cosas quedan de lado los libros, las lecturas y la práctica. En este momento en particular esto nos deja una enseñanza: el personal de Salud Pública y de Seguridad han trabajado en forma integral, coordinando acciones para sostener y mantener a ese bebé con vida. Hay que felicitar a los dos”.