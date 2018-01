15/01/2018 - Mal proyecto

Desde la CGT le bajan el pulgar a la reforma laboral

El dirigente de la CGT Carlos Acuña afirmó que la iniciativa del Gobierno no implica “ninguna ventaja” para los trabajadores. También rechazó el techo salarial para las paritarias que busca instalar el Ejecutivo y cuestionó la campaña de difamación contra referentes gremiales: "Lo hacen para difamar y que no tengamos éxito en los reclamos”, afirmó.

El dirigente de la CGT Carlos Acuña se refirió a la futura reforma laboral como un proyecto oficial que “no tiene futuro”, porque no implica “ninguna ventaja” para los trabajadores “ni tiene equilibrio”. En conversación con el programa radial “El fin de la metáfora” (AM 750) criticó también el techo que el Gobierno busca instalar para las paritarias 2018, que según el dirigente atacan la herramienta “con la que cada sector cuenta y que cada sindicato tiene” para discutir “de acuerdo a las posibilidades los salarios”. El gobierno, dice Acuña, no tiene “absolutamente nada que discutir los salarios”, por lo que la intención de establecer un techo “es una intromisión que está teniendo el Gobierno”. "Y si no, para eso, que hagan un decreto y que les fijen el sueldo a todos y ya está”, ironizó.

El Secretario General de la CGT expresó su preocupación por el megadecreto que el presidente Mauricio Macri firmó desde sus vacaciones con el que se derogan 19 leyes y se modifican 140. "Es preocupante para todos. Fijate las cosas cómo la hacen", dijo sobre el DNU que, entre muchos otros puntos, posibilita que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses opere en el mercado financiero, reduce las multas por infracciones laborales a las empresas y habilita los embargos de las cuentas sueldo de los trabajadores.

Sobre la seguidilla de filtraciones a los medios de datos que provienen del Régimen de Sinceramiento Fiscal, apuntados contra dirigentes sindicales, Acuña consideró que se trata de una “campaña de difamación” que se da como antesala a la discusión sobre la reforma laboral: “lo hacen para difamar y que no tengamos éxito en los reclamos”, cuando “no tiene nada que ver una cosa con la otra”. “Quieren una reforma laboral pero en el fondo estaban hablando con los gobernadores para sacar una reforma previsional mientras que los trabajadores somos parte de eso porque aportamos todos los días”, aseguró.