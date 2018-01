AMPLIAR Las avenidas sin omnibus, una postal diferente de ayer

08/01/2018 - Descontentos

El paro de UTA podría repetirse la semana que viene

"Nosotros estamos preocupados por esta situación porque tomar una medida de esta naturaleza no es fácil sabiendo que afectamos a mucha gente, pero no nos queda otra alternativa, no tenemos otra salida", manifestó el secretario general de UTA, César González.

Detalles.

El alto acatamiento que tuvo entre los choferes de ómnibus el paro dispuesto por el gremio que los agrupa con la intención de presionar a los empresarios para que abonen el adeudado mes de diciembre y el aguinaldo.

Desde temprana hora, las oficinas de atención al público en las distintas dependencias nacionales se estructuraron turnos de emergencia y una situación similar se vivieron en algunas entidades bancarias, aunque la situación quedó totalmente normalizada a partir de las 10.

Desde UTA informaron que si continua en los próximos días la tirante relación entre AETAT, los concejales y la Intendencia capitalina es muy probable que deban reiterar la medida de fuerza, aunque reconocieron que el paro no cuenta con la simpatía de la mayoría.

Mañana, por el miércoles, fueron citados tanto empresarios como trabajadores a una conciliación obligatoria y desde UTA anticiparon que estarán alertas ante la probable insistencia de los empleadores de buscar una dilación en el pago de lo adeudado enla espera de que realice una reunión extraordinaria del Consejo Deliberante para fijar un nuevo precio en el boleto de ómnibus.