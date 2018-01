AMPLIAR Musa Azar en el patio de su casa

Para familiares de Santiago del Estero la domiciliaria de Musa Azar es un oscuro día de la justicia

La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidxs Desaparecidxs y Ex Presxs Politicxs de Santiago del Estero, hizo conocer un documento titulado Sentencia MegaCausa 3: Un oscuro día de Injusticia.

El 29 de diciembre concluyó el juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevaba adelante desde mayo del año 2017. La *Megacausa III*, tal como se dio en llamar a este proceso judicial por su dimensión y complejidad, juzgaba la responsabilidad de importantes figuras en el proceso genocida llevado a cabo en nuestra provincia entre 1975 y 1983.

El subjefe del Batallón de Ingenieros 141, Tte. Coronel Dante C. *Fiorini* (fallecido en el transcurso del proceso), el ex mayor Jorge *D’Amico*, los múltiples condenados *Musa Azar, Tomás Garbi, Ramiro López, Dido Andrada,* entre otros. Aunque la particularidad de este juicio, estuvo dada por el juzgamiento a los máximos responsables de la justicia federal durante la dictadura militar. *Arturo Liendo Roca, ex- juez federal (fallecido en el transcurso del juicio) y Santiago Olmedo* quien estuviera a cargo de la fiscalía desde 1976, y también juez subrogante en cuya condición tuvo una activa participación durante todo el período dictatorial.

Circunstancia esta que no va en desmedro de la gravedad de las responsabilidades de los otros imputados, pero si le agrega un carácter de excepcionalidad porque conmueve la constitución misma del poder del Estado Argentino más corporativo, que ha logrado durante años levantar un muro de impunidad ante las innumerables denuncias por su activa participación en el plan sistemático de exterminio. Afirmación que no es muy difícil de probar, sobre todo si se tiene en cuenta las enormes dificultades que debimos sortear las querellas para finalmente después de *14 años* de instrucción, sentarlos en el banquillo de los acusados. Dificultades creadas por innumerables argucias y trampas legales, tejidas desde los más oscuros pliegues del poder. Desde la primera denuncia, en el año 2003, de la que fueron sobreseídos sin siquiera ser indagados, pasando por años y años de esfuerzos por parte de las querellas que finalmente lograron se los procese no sólo por los delitos de incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad, sino por delitos más graves como los de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos, hasta la decisión de voltear un juicio oral en pleno desarrollo, cuando ya habían declarado 14 testigos, acción para la que contaron con la complicidad de la Sala IV de Casación Penal. Pero no todo termina allí, sino que todo esto les permite conformar un tribunal acorde a sus intereses y a los tiempos políticos que corren, cuya influencia sobre el cambiante humor de los estrados judiciales es notoria.

La fluida oratoria, y el gran despliegue jurisprudencial no logró disimular *la evidente parcialidad del tribunal integrado por Carlos Lascano, Domigo Batule y Abel Fleming*, que no terminaba de ocultarse del todo en una pretendida postura “garantista y adversarial, en términos procesales” se mostraba en toda su dimensión en el trato desconsiderado hacia los testigos, quienes la mayoría de las veces, debieron permanecer hasta cuatro horas en la sala exhibiendo nuevamente sus heridas ante el hostigamiento cruel de las defensas, que no encontraron límites en la actitud complaciente de los jueces. Ejemplos de ello sobran y motivaron la reacción de nuestra querella en más de una oportunidad, en la que nos vimos obligados a denunciar públicamente esta actitud del tribunal, cuando era evidente que bajo una apariencia garantista y de “igualdad de armas”, terminaba igualando lo inigualable: las víctimas a los victimarios. *La imparcialidad sin contexto, sin historia genera injusticia,* aunque le da un disfraz de justicia y ampara a los jueces que se esconden en los códigos a contramano de la verdad.

Esta situación se repetía hasta lo evidente en otras cuestiones, como el trato condescendiente a los imputados, los que ante la imposibilidad de presentar pruebas para demostrar su inocencia se dedicaron a presentar certificados médicos buscando siempre la excepción, la que era concedida en la mayoría de los casos. Como en el caso del imputado *Andrada* que logró cuatro días antes de la sentencia que lo excluyeran del juicio. O el de *Musa Azar* que con cuatro condenas a prisión perpetua finalmente consiguió que le dieran prisión domiciliaria junto con la nueva condena a 22 años, pedido que en el transcurso del juicio los mismos jueces se lo habían negado. Mientras que por otro lado los testigos víctimas se veían obligados a testimoniar nuevamente, algunos por cuarta vez, en forma presencial, salvo excepciones que eran logradas en trabajosas jornadas y numerosos informes médicos y psiquiátricos. Hasta en los gestos más insignificantes nos hacían sentir intrusos, el trato por parte de la seguridad no era el mismo para el público de las querellas que para el de los imputados.

Largas jornadas, inhumanas jornadas de hasta 15 horas, nos tuvieron como custodios de un acto de justicia que ya intuíamos que no iba ser tal, al menos en el caso más emblemático, y que tenía a la justicia de la dictadura como acusada.

A la hora de los alegatos* nuestra querella, coherente con las acusaciones iniciales y con las pruebas vertidas por los testigos en sus testimonios, solicitó las penas máximas en todos los casos, atenidos a la gravedad de los hechos que se imputaban. Actitud que no fue acompañada por algunas de las querellas y el Ministerio Público Fiscal, sobre todo en lo que se refiere a la situación del ex –funcionario de la justicia de la dictadura *Santiago Olmedo,* donde se diferenciaron en sus peticiones de penas dando como probados sólo algunos de los delitos imputados, la excepción fue de la Procuración Fiscal que, en una decisión solitaria e incoherente con su papel de acusador, decidió retirar de su pedido la acusación por los delitos más graves dejando sólo aquellos delitos menores, por lo cuales sólo pidió 6 años. Además de justificar esto con argumentos realmente contradictorios con la prueba vertida a lo largo del debate.



La sentencia* largamente trajinada, en un largo día de fuego, en un proceder desprolijo, sumó una nueva desconsideración a quienes esperábamos justicia, dejó el sabor amargo de la injusticia, que aunque intuida, llegó al extremo de *absolver a Santiago Olmedo* un importante ex –funcionario de la justicia de la dictadura seriamente comprometido con el accionar del aparato represivo, a lo que hay que agregar la concesión graciosa de la *prisión domiciliaria a Musa Azar* represor condenado por quinta vez a penas no menores a los 20 años. Todo esto en contraste con las prisiones *perpetuas de los represores Warfi Herrera y Jorge D’Amico*, muy merecidas, sin lugar a dudas, pero que a nuestro entender solo pretenden balancear, sin lograrlo por cierto, la evidente defección en los casos, solo para nombrar los más flagrantes, de Santiago Olmedo y Musa Azar, *cerrando de esta forma por los dos extremos el círculo de la impunidad, mandando a su casa al más sangriento y despiadado ejecutor de los crímenes ocurridos durante la dictadura militar en Santiago del Estero, y a aquel que, de saco y corbata cómodamente sentado en un escritorio, los legitimó.*

*ASOCIACIÓN POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EX –PRESOS POLÍTICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.*

