05/01/2018 - Basquet

Tucumán BB suma a Facundo Dellavalle como refuerzo

El juvenil cordobés de 19 años es la nueva incorporación del “Beibi” de cara al segundo tramo de la fase regular del Torneo Federal de Básquet. Se alistará a los entrenamientos la próxima semana junto al resto del plantel.

Detalles.

Tucumán BB no descansa. La comodidad del liderato en la División NOA del Torneo Federal no es una excusa a la hora de planificar lo que se viene. EL entrenador José García no para y junto al cuerpo técnico ajustan los detalles para la vuelta a los entrenamientos el próximo miércoles 10 en el estadio Marta Elena Fernández. Por ello, decidió la incorporación del base Facundo Dellavalle de 19 años y que viene de Independiente BBC de Santiago del Estero, conjunto que está disputando la Liga Argentina.

“Es un desafío muy grande el que tengo por delante”, declaró el juvenil oriundo de Tancacha, Córdoba. Formado en CARIB de su pueblo natal, el base tuvo pasos por 9 de Julio de Río Tercero, Instituto de Córdoba (Liga Nacional y Liga de Desarrollo) antes de recalar en Independiente BBC. Un jugador dinámico con mucho vértigo, al que le gusta correr, asistir y defender. Poseedor de un gran efectividad desde el perímetro, explicó: “Voy a tratar de adaptarme al grupo lo más rápido posible. Vengo a sumar y aportar lo mío en un plantel que cuenta con grandes jugadores”. Admirador del juego del conductor de Ferro en la Liga Nacional, Franco Balbi, encuentra un referente indiscutido en el “Comandante” Víctor Hugo Cajal: “Va a ser un orgullo jugar al lado de él y compartir los entrenamientos. Con jugadores de su talla uno está siempre dispuesto a aprender y crecer”. Emocionado por esta nueva posibilidad en su carrera, no se achica y es consciente de la responsabilidad y el objetivo que el club tiene. “Sé del trabajo y el esfuerzo que están haciendo todos para ascender. Espero dar lo mejor para estar a la altura de mis compañeros y ayudar a cumplir con el objetivo propuesto”, finalizó el nuevo refuerzo de Tucumán BB.