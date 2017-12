28/12/2017 - Fiestas

Consejos sobre alimentación en la temporada de calor

La Dirección de Bromatología de Tucumán brinda una serie de tips para mantener los alimentos perfectamente conservados y consumirlos en buen estado.

Con la llegada del verano es de vital importancia que la comunidad esté al tanto de cómo higienizar los alimentos, no perder la cadena de frío de los mismos y cuáles elegir para evitar contaminaciones. A continuación se brindan consejos útiles para la temporada de calor:

-Durante los días de alta temperatura, los alimentos no deben permanecer fuera de la heladera por más de una hora antes de ser consumidos, recalentados, refrigerados o colocados en el freezer.

-Si consume mariscos, asegúrese de que no sea tiempo de veda por la Marea Roja.

-Evite siempre cortar la cadena de frío, pues en verano los alimentos son más susceptibles a la contaminación bacteriana. Tanto en el picnic, en la playa o cualquier otro lugar al aire libre, transporte los alimentos de manera que se encuentren refrigerados y protegidos del sol (utilice, por ejemplo, heladeritas). Si esto no es posible, elija alimentos que soporten mejor las condiciones de temperatura ambiente (enlatados, frutas, desecados)

-Utilice agua segura, no sólo para lavar sus manos y los utensilios que emplee sino también para preparar hielos, jugos o mamaderas.

A la hora de las compras, prevenga las enfermedades de transmisión alimentaria. Las intoxicaciones de origen alimentario son afecciones frecuentes, algunas de las cuales pueden llegar a ocasionar la muerte de quienes las padecen. Dado que fácilmente se pueden prevenir tomando los recaudos adecuados, la Dirección de Bromatología recomienda:

-No compre alimentos preparados que se exhiban a temperatura ambiente.

-Comience sus compras por los productos envasados y deje para el final los perecederos como carnes, aves, pescados o lácteos. De esta manera, evitará que se corte la cadena de frío durante un tiempo prolongado.

-Si compra carne picada, prefiera la que fue procesada en el momento y consúmala a la brevedad.

-Recuerde que este producto se alterará más rápido que una pieza de carne entera.

-No guarde los productos de limpieza en las mismas bolsas que los alimentos.

-Los productos como carnes, aves o pescados, deben guardarse en bolsas distintas a las de otros alimentos para evitar así que los jugos de los mismos puedan contaminarlos (si lo estuvieran)

-No mezcle los alimentos crudos con los cocidos. Guarde tapados en la heladera aquellos que no van a ser sometidos al calor antes de ingerirse. De esta manera, prevendrá posibles contaminaciones con otros productos.

-Conserve los huevos en la heladera y en su envase de expendio, separados de otros alimentos listos para ser ingeridos. Prefiera el consumo de huevos totalmente cocidos (duros).

-Consuma los huevos frescos dentro de los treinta días posteriores a su compra y los cocidos (duros) antes de los siete días

Precauciones con los alimentos envasados

-Antes de comprar un alimento, controle que su envase posea fecha de vencimiento y número de registro. Si no los tiene, denuncie la situación ante la autoridad competente.

-Al abrir una lata de conservas, transfiera todo su contenido a un envase de vidrio o plástico. Nunca conserve el excedente en el envase original.

-No utilice envases de uso alimentario (especialmente los retornables) para contener otras sustancias como detergentes, solventes, insecticidas, etc. Tampoco use los recipientes de otros productos para guardar alimentos.

-Constate la integridad de los envases que se adquieran. No compre aquellos que se encuentren en malas condiciones (latas o tetrapacks abollados, hinchados u oxidados, o bolsas plásticas perforadas).

-Una vez abierto un puré de tomates en envase de tetrabrik, consúmalo inmediatamente. Si sobra parte de contenido, consérvelo en la heladera y utilícelo en menos de 48 horas.

-No guarde alimentos junto a productos de limpieza.

Por consultas o mayor información comunicarse al teléfono (0381) 4245617 o diríjase a Pasaje Dorrego 1080 (San Miguel de Tucumán).