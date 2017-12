26/12/2017 - Le extirparon un tumor

Realizaron una cirugía de cabeza con el paciente despierto

Por primera vez, un hospital público del norte argentino llevó a cabo una neurocirugía a un paciente despierto. Se trata de Cesar Moyano quien hace más de un año es tratado por el Hospital Ángel C. Padilla, y la semana pasada fue operado por un equipo interdisciplinario del establecimiento.

Al respecto, el neurocirujano Álvaro Campero, contó: “La lesión se encontraba en el cerebro en la parte del lenguaje. La única forma de poder realizar una cirugía segura (resecando el tumor sin que el paciente tenga déficit del lenguaje en el post-operatorio) fue estimulando la corteza cerebral con el paciente despierto haciendo una especie de mapa. De esa manera saber por dónde resecar el tumor y donde no”.

Lo más interesante es que todo se realizó en un hospital público y salió muy bien. Es la primera vez que se hace esta cirugía en el noroeste argentino, incluso hay pocos lugares también en Buenos Aires. La operación duró en total ocho horas”.

Por su parte, el médico Juan José Paz, quien también colaboró en el quirófano explicó que fue un trabajo de meses. “Hace un año aproximadamente que venimos planeando esto. Es una cirugía bastante interesante desde el punto de vista médico y muy beneficiosa para el paciente. Hicimos una evaluación de todas las funciones no solamente cognitivas sino también motoras y sensitivas del paciente. Lo que tratamos de hacer es evitar las secuelas para que el paciente haga una vida normal, aunque seguiremos controlandolo”.

Asimismo Cesar de 38 años contó que sus primeros síntomas fueron las convulsiones y fuertes dolores de cabeza. “Al principio tuve mucho miedo pero luego me explicaron como seria la cirugía y me fui tranquilizando. Durante la operación me mostraban fotos de animales y dibujos. Yo tenía que ir reconociendolos. Gracias a los médicos salí adelante, confié en ellos y hoy me siento muy bien, ya no sufro dolores, tengo fuerza para todo”.