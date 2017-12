24/12/2017 - Presa política

Milagro Sala: "No se gana nada encarcelando a los opositores políticos"

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, destacó este domingo que la detención que más le "dolió en el alma" de todas las que se produjeron en el último tiempo contra dirigentes kirchneristas fue la del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.

Detalles.

"La detención que más me dolió en el alma fue la de Zannini. No lo conozco del cargo que él ocupaba, sino de militante, de inducir a los jóvenes que hay que trabajar, que hay que militar", dijo la dirigente social.

En declaraciones a Radio 10, recordó que el ex funcionario kirchnerista, detenido el 7 de diciembre pasado en el marco de la causa por encubrimiento de la AMIA, también había sido privado de la libertad durante la última dictadura militar.



"Sabemos que en la época de los militares estuvo en la cárcel. Fue también hostigado políticamente, y hoy le toca de nuevo. Me hace acordar a la historia de mi marido, Raúl Noro, que también fue encarcelado en la época de Onganía, de Videla. Estuvo exiliado", señaló Sala, que dijo haber sentido "indignación y bronca" cuando se enteró de la detención de Zannini.

Asimismo, indicó que "no se combate a los opositores encarcelándolos", y advirtió que "eso genera más indignación y más bronca".

Luego, en diálogo con la AM750 replicó sus críticas, después de releer la misiva publicada ayer. "Ellos tienen la justicia por la mano, son los dueños de nuestra libertad, pero el tiempo los va a juzgar a ellos, por todos los presos, por las leyes que aprobaron", señaló al hacer alusión a las reformas que el oficialismo aprobó esta semana en el Congreso. "Hay personas que la están pasando peor que yo, y mi gran solidaridad está con ellos", se lamentó.

En vísperas de la nochebuena, reiteró que esta debiera ser una "Navidad para todos y no para unos pocos", al denunciar que "Macri, Morales y sus empresarios amigos hambrean al pueblo". "Me sacaron de la cárcel de Alto Comedero para traerme a otra cárcel, donde pueden entrar mis hijos y mis nietos, nadie más", explicó después de que le preguntaran cómo iba a pasar las fiestas este año. "No puedo decir feliz Navidad porque sería falso", agregó.

Al hablar de su situación particular, evaluó que a muchos "les ha molestado que no haya preferido trabajar con ellos para hacerlo con los mas necesitados. Me da bronca, porque he peleado contra el maltrato, la drogadicción, la corrupción. No me gusta la violencia", concluyó.