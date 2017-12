AMPLIAR Blancanieves con 80 años

18/12/2017 - Record de recaudaciones

Los 80 años de Blancanieves

"Blancanieves y los siete enanitos", el primer filme de animación completamente a colores, cumplirá 80 años desde su estreno.

Detalles.

Inocente, pura, simple, distinta a las heroínas de hoy, como la valiente protagonista de "Moana" o la emprendedora y siempre feliz Anna de "Frozen", "Snow White ad the Seven Dwarfs" -tal el nombre en inglés- es aún amada universalmente por grandes y chicos.

El primer largometraje producido por Walt Disney fue proyectado por primera vez en el Carthay Cicle Theatre de Los Angeles el 21 de diciembre de 1937, luego se distribuyó en Estados Unidos el 4 de febrero de 1938.

Tras su estreno obtuvo una recaudación de 8 millones de dólares en todo el mundo. Incluso aún hoy en día está entre los filmes de animación más redituables de la historia estadounidense, con un ingreso en Estados Unidos de más de 935 millones de dólares, y Disney trabajó para relanzarlo en formato "live action".

Este relanzamiento está a cargo de Erin Cressida Wilson, la misma que escribió el guión de "La joven del tren" ("The girl on the train"). Sin contar las innumerables adaptaciones del gran clásico de los hermanos Grimm: entre los más recientes "Blancanieves" con Julia Roberts y Lilly Collins, y "Blancanieves y el cazador", con Kirsten Stewart, o la serie de TV "Once Upon a Time".

La madre de todas las princesas Disney, una niña perseguida por la malvada madrastra Grimhilde, que se esconde en el bosque, en la casa de los siete enanitos, fue envenenada por la bruja y luego es despertada gracias al beso del príncipe azul, fue un milagro artístico en los años oscuros en los que Estados Unidos salía de la gran depresión.

El joven Walt Disney decidió arriesgarse para realizar el primer dibujo animado en filme, invirtiendo todo lo que tenía, más de un millón y medio de dólares, cifras astronómicas para aquellos tiempos. La elección de Blancanieves no fue casual: un joven Walt había asistido en un cine mudo a la primera versión de los Grimm, con Marguerite Clarke, y quedó impresionado.

Más adelante se dio cuenta del potencial de la historia y después de años de puntillosa y casi obsesiva preparación creó la película.

Una apuesta ganadora: gracias a aquella intuición Disney realizó las bases de un verdadero imperio -gigante que recientemente compró la rama de entretenimiento de Fox- abriendo los estudios Walt Disney en Burbak, en California, en el que fueron rodados sus otros clásicos.

Dirigida por David Hand, el filme "Blancanieves y los siete enanitos", se realizó en tres años con técnicas innovadoras: trabajaron 32 animadores, 102 asistentes, 167 intercaladores, 20 escenógrafos, 25 artistas de acuarela, 65 animadores para los efectos y 158 entre pintores y entintadores. Fueron realizadas dos millones de ilustraciones usando 1.500 tonalidades de color.

Premiado con un Oscar especial, entregado por Shirley Temple a Walt Disney, el filme obtuvo, además de la estatuilla tradicional, otros siete premios de la Academia en miniatura. Una mezcla ganadora de diversos géneros, desde el drama a la historia de amor, de la fantasía a la comedia y el horror -célebre la secuencia en la que la envidiosa reina se convierte en una bruja de nariz ganchuda con garras nudosas y una mueca escalofriante- Blancanieves fue restaurado en 2001, por el centenario de Walt Disney, bajo la supervisión de dos decanos de la productora Frank Thomas y Ollie Johnston.

"Trabajar con Walt Disney no era fácil", recordó entonces Frank Thomas. "Era él el que tenía el proyecto en mente, no había nada escrito. Nos dijo que olvidemos la historia original, fue de habitación en habitación narrando su versión de la historia para todos, decenas de veces. Tenía ideas brillantes y a menudo era insoportable, pero es a él a quien se le debe que Blancanieves siga estando en la memoria de la gente a décadas de distancia", añadió.