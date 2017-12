14/12/2017 - En medio de versiones de la firma de un DNU

"Si hay decreto, hay medida de fuerza"

"Si se utiliza un decreto de necesidad y urgencia para generar este acto de sustracción de los salarios a los jubilados, el Consejo Directivo de la CGT ha resuelto un paro de 24 horas desde la medianoche", anunció el triunviro de la CGT, Héctor Daer.

Además, los triunviros repudiaron "la militarización del Congreso" y pidieron que "los excesos de las fuerzas de seguridad deben pesar sobre la cabeza de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich)".

Luego de que se caiga la sesión en Diputados y mientras la Gendarmería y la Policía Federal seguían con el operativo represivo alrededor del Congreso, el presidente Mauricio Macri mantenía una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Obras Públicas, Rogelio Frigerio, entre otros para analizar la firma de la reforma previsional vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el que también se contemplaría un bono para los jubilados.

A la par, la líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos publicó en su cuenta de Twitter el rechazo a avanzar por esa vía: "Carrio y la Coalicion Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional." "De no publicarse el DNU, convocamos a los poderes Legislativo y Ejecutivo a rediscutir este tema, pero que no salga del bolsillo de los jubilados el dinero sino de los que más tienen, como el sector agropecuario y el minero, que recibieron rebajas impositivas", advirtió Daer.

Inmediatamente Elisa Carrió, dijo en Twitter, con su mejor hipocresía que "Carrio y la Coalicion Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional."