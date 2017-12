AMPLIAR Alperovich y Pichetto junto a ministros

13/12/2017 - Senado

Alperovich anunció que no aumentarán los impuestos a bebidas azucaradas

La reforma tributaria que se tratará este jueves en la Cámara baja desató todo tipo de reacciones y presiones de parte de los sectores afectados. Entre ellos, los de las gaseosas, que se pusieron en guardia desde un principio por el aumento del gravamen a las bebidas azucaradas. Y en consecuencia, también una provincia como la de Tucumán, muy interesada en que no avance una medida de ese tipo.

Lo cierto es que los legisladores de esa provincia son claves para el oficialismo a la hora de los acuerdos, sobre todo en estos momentos en que la aprobación de las reformas que impulsa el Gobierno se cuentan voto a voto. Y Tucumán tiene cuatro diputados que serán determinantes este jueves en la votación de la reforma previsional…

En ese contexto y en vísperas del debate de la reforma tributaria en Diputados, el senador José Alperovich anunció este miércoles que no habrá aumento en los impuestos de las bebidas azucaradas.

“Hace unos días me reuní con el ministro de la nacion @NicoDujovne, el ministro Aranguren y el senador Pichetto para dialogar sobre distintos temas de gran relevancia para #Tucumán como son la baja del precio del #Etanol y el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas”, tuiteó el senador tucumano respecto de una reunión en la que también participaron el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el titular del bloque Pro, Nicolás Massot. Y a continuación hizo el anuncio: “Hace unos minutos me confirmaron que NO habrá aumento en los impuestos de las bebidas azucaradas. Este fue uno de los pedidos que hice a los ministros nacionales”.

Alperovich concluyó remarcando que “por medio del diálogo logramos proteger a esta gran industria, la industria azucarera, y logramos proteger la economía y miles de puestos de trabajo de #Tucumán #Etanol”.