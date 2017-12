AMPLIAR Guillier durante una entrevista con Mujica

13/12/2017 - Presidenciales chilenas

Pepe Mujica en cierre de campaña de Guillier

El comando del candidato oficialista Alejandro Guillier sorprendió ayer con el anuncio de que el expresidente uruguayo Pepe Mujica asistirá al cierre de campaña del senador independiente de izquierda.

Detalles.

Mujica concita una gran atracción en los jóvenes que votaron en Chile en primera vuelta por la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien obtuvo un importante 20% del electorado.

Las redes sociales de inmediato reaccionaron y subieron las fotos de varios dirigentes frenteamplistas que han adherido al mensaje del líder político uruguayo. El coordinador de la campaña y jefe del programa económico, Osvaldo Rosales, calificó la presencia del ex mandatario como "una tremenda noticia para las chilenas y chilenos". "Ya no es un líder uruguayo, es un líder mundial. Un líder ético, épico, que nos ha enseñado frases tan profundas como 'el que quiere ganar dinero, que no se meta en la política'", recordó Rosales.

El lunes, Guillier mencionó a Mujica como uno de los tres mandatarios que más admira (junto a Barak Obama y Justin Trudeau). "Hace poco más de un año viajé a Uruguay a conversar con el Presidente Pepe Mujica. Hoy recibo con gratitud la noticia que acompañará nuestro cierre de campaña junto a miles de chilenos y chilenas que defenderán con su voto no retroceder y seguir avanzando. Gracias Presidente", escribió en Twitter la carta del oficialismo.

Los dos candidatos presidenciales, que se medirán este domingo en balotaje para decidir al sucesor de la presidenta socialista Michelle Bachelet, no descansan a sólo horas del cierre de la carrera a La Moneda. El siempre energético Sebastián Piñera se reunió ayer con innovadores y pequeños y medianos empresarios para entregar las propuestas pro emprendimiento.

"Estoy absolutamente convencido de que la fuerza que sacará adelante a Chile son los innovadores. Vamos a crearles oportunidades y no los vamos a llenar de burocracia. El mundo necesita ciencia y tecnología y quienes no lo tengan claro se quedarán en el camino", afirmó Piñera.

Tras el encuentro, el ex mandatario volvió a cuestionar el costo del programa de Guillier y planteó que "o va a endeudar al país" o "va a meterle la mano en los bolsillos a los chilenos". Piñera siguió luego al centro poniente de Santiago para encontrarse con dirigentes vecinales en el popular restaurante Los Buenos Muchachos, donde el cantante de la denominada Nueva Ola de la década del '60, Luis Dimas, interpretó canciones de esos años. Para mañana, el grupo tropical juvenil Noche de Brujas animará el acto de cierre en el Teatro Caupolicán, donde sólo podrán ingresar 4.000 personas con carnet de identidad. Mientras Guillier hoy realizaba un acto de cierre en el puerto de Valparaíso (a 120 kilómetros de Santiago) donde la candidata del Frente Amplio obtuvo una contundente votación en primera vuelta y el alcalde frenteamplista Jorge Sharp es una carta movilizadora capaz de lograr que los jóvenes se levanten a votar este domingo. Hoy (jueves), el candidato del oficialismo culminará su campaña en el tradicional Paseo Bulnes de Santiago, a sólo 10 cuadras de su rival.