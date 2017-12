AMPLIAR Chile decide el domingo

12/12/2017 - Presidenciales chilenas

Piñera y Guillier de igual a igual en último debate

El ex presidente derechista Sebastián Piñera y el senador independiente de la izquierda oficialista, Alejandro Guillier, se enfrentaron de igual a igual en el último debate presidencial por televisión con miras al balotaje de este domingo que decidirá al sucesor de la médica socialista Michelle Bachelet.

Con mucho más que arriesgar por el 36,6% obtenido en primera vuelta, Piñera se mostró seguro el pasado lunes por la noche en temas económicos y en el manejo de cifras, al punto que acusó a su contendor de que su programa costaba cuatro veces más que 10.000 millones de dólares. "Le aseguro que si hace el cálculo de nuevo se va a dar cuenta de que está vendiendo humo, a no ser que quiera duplicar la deuda pública", desafió el exgobernante. Guillier (22,7% en primera vuelta), quien ha crecido en las últimas semanas en su liderazgo tras ser caricaturizado como un candidato sin ánimo o de "la siesta", enrostró a Piñera el haber cambiado su postura sobre la gratuidad en la educación.

"No se puede decir que se cree que la educación es un derecho y después ponerle precio, porque entonces deja de ser un derecho. ¿De dónde sacaron que la clase media puede mandar dos, tres, cuatro hijos a la universidad y poder pagar?", espetó el senador. Y agregó que el programa de Piñera nuevamente discrimina al plantear gratuidad sólo en la formación técnico profesional.

En aprietos se vio el representante de la oposición cuando uno de los cuatro periodistas lo emplazó a definir si se siente menos comprometido por haber estudiado gratis en los años 70. "Las cosas que más cuestan se aprecian más", dijo, pero terminó admitiendo que estaba igualmente satisfecho por haber ido gratis a la Universidad. En migraciones, Guillier señaló que "si bien ha sido desordenada y masiva, en principio está resultando para Chile una solución de muchos problemas. El 70% de los médicos especialistas del hospital de Rancagua son extranjeros".

Piñera propuso aplicar controles para "abrir las puertas a lo que hace bien a Chile, pero le vamos a cerrar las puertas a los que vienen a causarnos daño". En los aspectos valóricos, el exgobernante insistió en los estudios que señalan que la definición sexual no se ve antes de los 13 años, mientras el senador independiente defendió la educación no sexista desde la etapa pre-escolar. Piñera le replicó que eso es "un asunto de la familia y no del Estado". En el sensible tema previsional, ambos contendores compartieron que había que incorporar mayor competencia para terminar con el monopolio, pero sin poner fin al sistema de capitalización individual, aspiración de los sectores más de izquierda a los que debe convencer Guillier. Al término del "cara a cara", el experto electoral Mauricio Morales opinó que "fue el debate más pobre desde el retorno a la democracia, el debate entre un gritón y un sordo".

"Piñera se dedicó sistemáticamente a interrumpir a Guillier y a los periodistas, y Guillier se dedicó gran parte del debate a evadir las preguntas que le iban formulando", declaró a T13radio. En cambio, Cristián Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, evaluó que "la primera mitad del debate el ganador era Piñera, tenía propuestas bien planteadas, era sintético, respondía bien a las preguntas, no así Guillier, que le costaba sintetizar".

Pero, indicó, en el tema previsional hubo un "punto de quiebre" en favor del parlamentario.

"Ahí empieza a aparecer el candidato más natural, en lo que efectivamente él cree. Y justo ahí empieza un ataque permanente de Piñera al gobierno de Bachelet, y de esa forma interpelar a Guillier, comenzó a verse un candidato más agresivo, más lejano, no empezó a responder. De esa manera creo que terminó mucho más espontáneo Guillier. Es por ello que me atrevo a decir que Guillier ganó a Piñera".

Los expertos coincidieron en que ese fue el mejor momento del candidato oficialista.

"El se suelta e interpela a Piñera, y le hace ver que lo que plantea, el trabajo a los 70 años es una utopía. Creo que ahí aparece lo mejor de Guillier, con un cierre interesante y una mirada de futuro", apuntó Leporati.