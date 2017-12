AMPLIAR Los piñeristas desesperados con el crecimiento de Guillier

10/12/2017 - Presidenciales chilenas

Para Senador derechista el oficialista Guillier es como los Kirchner

El senador de derecha Andrés Allamand afirmó en tono despectivo que un gobierno del independiente de izquierda, Alejandro Guillier, pondría a Chile "en la ruta de la Argentina de (Néstor) Kirchner y (Cristina) Fernández".

Detalles.

"La paradoja brutal sería que Chile siguiera ese mal camino cuando con (Mauricio) Macri a la cabeza, por fin lo ha abandonado", aseguró el político al diferir de las alusiones a que Chile se convertiría en otra Venezuela de llegar al poder el ex rostro de noticias de TV. El actual senador, ex ministro, cuenta con una trayectoria política de más de 44 años, cuando en los 70 se erigió como líder de los estudiantes secundarios de oposición al gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973). Acérrimo crítico del segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostuvo en entrevista con el diario El Mercurio que "durante los últimos cuatro años Chile vivió un periodo de conflicto y estancamiento. Un gobierno de Guillier sería más de lo mismo y alejaría a Chile aún más de la ruta del progreso". Desde fines de los años 80, Allamand se propuso la renovación de la derecha pinochetista aspirando a una democratización, donde se respeten las reglas del juego democrático.

Hoy asegura que la candidatura del ex presidente Sebastián Piñera representa un proyecto de centro derecha que interpreta de mejor manera las aspiraciones de la clase media, la cual, a su juicio, definirá la segunda vuelta dentro de una semana. Frente al sentir mayoritario del país que quiere más Estado, el senador adujo que "es un mito que la derecha se identifica con un estado ausente". "El programa de Piñera es explícito en términos de un estado activo en aquello que le corresponde" y precisó que el ex mandatario "ha sido muy claro que no aspira al mero crecimiento económico, sino a un desarrollo integral. Y ello supone un rol importante para el Estado", defendió. En cambio, dijo, "Guillier encabeza una alianza efímera: es el único candidato en el mundo que pretende ser elegido con el voto de sus opositores", en alusión al 20 por ciento del izquierdista Frente Amplio, el 5% del Progresismo y el 5,9 de la Democracia Cristiana (DC). Allamand proyectó que "al día siguiente" de un eventual gobierno de Guillier, "su apoyo se habrá desvanecido. Y ello no es garantía alguna de gobernabilidad".

Además, recalcó con un tercio de la Cámara de Diputados y el Senado, "sería un rehén de la izquierda". Explicó que no podrá "girar al centro ni la derecha, y obligadamente tiene que derivar hacia la izquierda, cuya plataforma de exigencias ya se conocen: Asamblea Constituyente, gratuidad universal, reemplazo del sistema de ahorro previsional por uno de reparto".

A la inversa, destacó, "Piñera tiene el 45 por ciento de apoyo en cada Cámara y puede buscar acuerdos con el centro político" (parte de la DC, un sector del movimiento Ciudadanos).

Acotó que "aun asumiendo que no hay traspaso automático de votos, luego de la primera vuelta Piñera (36,6) quedó a 14 puntos de la meta y Guillier (22,7) a 27 puntos. Hoy, objetivamente Piñera está mucho más cerca de la meta, mientras Guillier sigue muy lejos".

"En una frase -lanzó el ex jugador de rugby- Guillier anticipa la polarización; Piñera, moderación".